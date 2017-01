Fenerbahçe se fait gifler

0

KC

C'est ce qu'on appelle une brutale fin de série.Cette après-midi, Fenerbahçe s'est fait reprendre de volée à Kayserispor, modeste seizième du championnat turc. C'est une vieille connaissance de la Ligue 1, Umut Bulut , qui a ouvert le score peu après l'heure de jeu. Malgré l'égalisation de Mehmet Topal juste avant la mi-temps, les hommes de Dick Advocaat n'ont pu résister à leurs adversaires. Après un but de Güray Vural à la 70minute, Kayserispor a trouvé la faille à deux reprises encore en toute fin de match, par l'intermédiaire de Welliton et Vural pour le doublé. Avec cette défaite, le Fener se classe donc seulement à la quatrième place du classement, derrière le Besiktas Galatasaray , et surtout Istanbul Basaksehir , leader surprise.En tout cas, avec Umut Bulut Jean-Armel Kana-Biyik et Landry N'Guémo , Kayserispor fait dans la Ligue 1 qu'on aime.