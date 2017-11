Fellaini et ses crampons New Balance

OC

Avec quatre buts depuis le début de la saison, Marouane Fellaini se sent bien mieux dans ses pompes. Au sens propre comme figuré.En effet, le 6 novembre dernier, le milieu de terrain belge avait porté plainte à la London's High Court contre son ancien équipementier, New Balance, coupable selon lui de lui avoir fourni jusqu'à fin 2016 des chaussures de foot de piètre qualité, affectant ainsi son rendement sur les pelouses. Alors que la marque originaire de Boston avait fustigé les allégations du Belge, le Diable rouge vient d'apporter à la justice londonienne quelques éléments de défense : des conversations WhatsApp faisant état des plaintes répétées de la tignasse du MU auprès du staff de la marque américaine, comme de ses difficultés à dormir après les matchs à cause de ses douleurs aux orteils. Comme relayé par le Guardian , on y apprend par exemple que l'intendant de Manchester United devait mettre les pompes du Belge sous vapeur, avant de s'évertuer à les détendre pour convenir aux pieds de Fellaini. On y apprend également que le staff de New Balance a promis au joueur belge de rectifier le tir en «» , et en mettant les plus fins limiers ( «» en V.O) de l'entreprise sur le cas de ses crampons. Peine perdue, puisque Fellaini a depuis abandonné son contrat à 675 000 euros l'année avec New Balance, leur réclame 2,3 millions d'euros pour le préjudice causé, et a changé de crémerie pour filer chez... Nike.La boucle est bouclée, pour le bouclé.