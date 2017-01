Felipe Melo de retour au Brésil

37

CP

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le mal du pays, onze ans après.Son pays natal, le Brésil, Felipe Melo l'avait quitté en 2005, lorsqu'il avait rejoint le RCD Majorque en Espagne. Mais après plus de dix ans eu Europe, et notamment en Italie (Fiorentina, Juventus, Inter), le milieu de terrain est de retour au Brésil.Il vient de s'engager pour trois ans avec le champion local, Palmeiras. À trente-trois ans, l'ancienn'entrait plus dans les plans de Stefano Pioli , le nouveau coach de l'Inter.Cette saison, il n'a commencé qu'une seule rencontre en tant que titulaire, contre Sassuolo. Et ne l'a pas terminée, puisqu'il a été exclu à la 91minute.