Fekir, sur la bonne voie

Victime d'une grave blessure au genou en septembre 2015, Nabil a peiné à retrouver son meilleur niveau. Assez quelconque durant la première partie de saison, le joueur de vingt-trois ans pourrait bien briller lors de cette fin de saison aux côtés d'Alexandre Lacazette et Memphis Depay.

Un début de saison très terne

Assisté par un coach physique et mental personnel

Par Maxime Feuillet

Faciles, les joueurs lyonnais viennent d’étriller Alkmaar en seizièmes de finale retour de la Ligue Europa. Avec sept buts inscrits devant les 27 743 spectateurs présents dans les tribunes du Parc OL, les hommes de Bruno Génésio valident leur ticket pour les huitièmes de finale de cette compétition, fixée comme le principal objectif du club pour cette fin de saison. Auteur de trois buts et une passe décisive face aux Néerlandais, Nabil Fekir s’arrête au micro de beIN Sports à l’issue de la rencontre : «» La prestation de l’international français, positionné seul à la pointe de l’attaque, semble également avoir séduit l’entraîneur lyonnais Bruno Génésio : «» Encourageant.Victime d’une rupture des ligaments croisés en septembre 2015 avec l’équipe de France lors d’un match amical contre le Portugal , l’attaquant lyonnais avait mis les bouchées doubles pour revenir au sein du groupe professionnel avec l’Euro 2016 en point de mire. «» , confiait-il au magazineen décembre dernier. Un retour précipité pas vraiment bénéfique pour l’attaquant de vingt-trois ans, qui ne sera finalement pas retenu par Didier Deschamps dans sa liste des vingt-trois pour le Championnat d’Europe. En manque de rythme en fin de saison dernière, Fekir connaît un début de saison 2016-2017 tout aussi difficile. Baladé sur tout le front de l’attaque lyonnaise dans le 4-3-3 de Bruno Génésio , l’international français peine à retrouver le niveau qui était le sien lors de la saison 2014-2015 (13 buts, 12 passes décisives) et sa belle entente avec Alexandre Lacazette sur le terrain.Opéré fin août pour un nettoyage articulaire sous arthroscopie qui le tient éloigné des terrains pendant trois semaines, Fekir retrouve une place de titulaire dans le 11 de Bruno Génésio , mais son rendement sur le pré inquiète les observateurs de l’OL. Expulsé à Nice pour un vilain geste d’humeur sur Paul Baysse , le numéro 18 des Gones doit s’asseoir sur le banc des remplaçants lors du choc contre le PSG fin novembre au Parc OL (1-2). Rebelote trois jours plus tard à la Beaujoire. Entré en jeu à la 63minute, il inscrit le sixième et dernier but lyonnais (0-6), mais ne célèbre pas sa réalisation : «» , se justifiait-il pourSi ses performances se retrouvent au centre des critiques, Fekir ne se soucie guère de sa capacité à retrouver son meilleur niveau. «» Pour mettre toutes les chances de son côté, l’attaquant lyonnais s’est entouré d’un coach physique et mental personnel. Une information dévoilée par le président Aulas au sortir de la démonstration contre Alkmaar. Plus à l’aise depuis quelques semaines (cinq buts lors de ses six derniers matchs), Nabil Fekir semble profiter à merveille de l’arrivée de Memphis Depay entre Rhône et Saône.Repositionné en soutien d’Alexandre Lacazette, en numéro 10 dans un système en 4-2-3-1, il se plaît à échanger le ballon avec l’international néerlandais sur les ailes et retrouve sa position d’électron libre au sein du jeu lyonnais. «» . Bruno Génésio préfère jouer sur sa polyvalence comme il l’expliquait en conférence de presse après la victoire contre l’AZ en C3 : «(attaquant de pointe)(Lacazette)» Le quatuor offensif Fekir - Lacazette - Memphis - Valbuena devrait encore effrayer plusieurs défenses de Ligue 1.