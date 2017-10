Fekir, la meilleure des réponses

Il a été l'un des grands absents du dernier rassemblement de l'équipe de France. Mais plutôt que de l'affecter, cette non-convocation a visiblement piqué Nabil Fekir au vif. Si le Lyonnais joue chaque week-end comme il l'a fait contre Monaco, contre lequel il a compilé un doublé et une passe décisive, nul doute qu'il sera dans les 23 au mois de juin.

Fekir retrouvé

Road to the World Cup 2018

Par Nicolas Jucha

Un coup franc décisif à la 95qui donne la victoire à l'OL. Combiné à un premier but et une passe décisive pour Mariano Diaz. Face à l'AS Monaco Nabil Fekir a sorti le match parfait, brassard de capitaine au bras, dans la foulée d'un rassemblement en équipe de France qui s'est fait sans lui. Didier Deschamps lui a préféré Florian Thauvin et Dimitri Payet , il a vu la qualification des Bleus depuis son salon, avec peut-être l'idée qu'il était absent au pire des moments. Bref, Nabil Fekir avait peut-être perdu beaucoup en dix jours. Ce qui dans beaucoup de cas aurait contribué à enfoncer un peu plus un joueur dans le dur. En 90 minutes pourtant, le joueur formé à Lyon a répondu à sa non-convocation de la meilleure manière possible : aucun commentaire dans la presse, une performance pleine et décisive contre la deuxième meilleure équipe du championnat, et une influence permanente dans le jeu offensif de son équipe.Plus que de confirmer ses excellentes dispositions personnelles depuis le début de saison, sa condition physique retrouvée et sa relation avec Mariano Diaz déjà étoffée, Nabil Fekir a démontré qu'il avait une grande force mentale. Celle d'un joueur qui a clairement retrouvé le niveau qui était le sien avant sa rupture des ligaments croisés fatale qui lui avait coûté l'Euro 2016. Celle d'un joueur qui assume sans ciller son statut de leader technique de l'OL depuis le départ de son compère Alexandre Lacazette Et surtout depuis ce soir, celle d'un joueur capable de prendre ses responsabilités pour faire basculer un match dans le bon sens dans le. Quel que soit le sport, football, basket-ball ou autre, c'est dans les moments les plus chauds que se reconnaissent les plus grands champions. Sans aller jusqu'à s'enflammer et comparer à nouveau Fekir à Lionel Messi pour ses qualités de percussion, ou à Zinédine Zidane parce qu'il a marqué un coup franc dans les arrêts de jeu d'un match important, il faut bien admettre que le meneur de jeu lyonnais a prouvé qu'il n'était pas un joueur comme un autre.Un joueur capable de combiner la qualité technique et la force mentale. Il facilite le travail de son entraîneur parce qu'en un seul coup de patte, il peut annihiler les lacunes – criantes défensivement – de son équipe. Il ne reste plus qu'à espérer que l'international français réitère dès jeudi prochain en Ligue Europa contre Everton , ramène Lyon en haut du classement et loin sur la scène européenne. À ce rythme-là, il est impensable qu'à l'arrivée du printemps, quand Didier Deschamps dressera sa première liste de l'année 2018, Nabil Fekir ne soit pas dans le bon wagon.