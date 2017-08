Fekir et Mandanda de retour en Bleu

Peu coutumier des surprises, Didier Deschamps continue sur sa lancée. Seul fait notable de cette nouvelle liste, les retours de Steve Mandanda et Nabil Fekir en Bleus. À part ça pas de changement, être titulaire en club n'est toujours pas une condition sine qua non à une présence en équipe de France. À l'inverse être le meilleur à son poste ne garantie pas une place en sélection. En cette fin août, DD reste fidèle à lui-même.

24

Gardiens : Areola, Lloris, Mandanda

Défenseurs : Jallet, Sidibe, Koscielny, Varane, Kimpembe, Umtiti, Kurzawa, Digne

Milieux de terrains : Kanté, Lemar, Matudi, Pogba, Rabiot, Tolisso

Attaque : Giroud, Lacazette, Griezmann, Fekir, Mbappé, Thauvin, Coman

Bonus :

Par Maeva Alliche

Retour en Ligue 1 rime avec retour en sélection pour Steve Mandanda . Sa place de titulaire retrouvée dans les cages marseillaises après une saison foireuse à Crystal Palace vaut au portier de trente-deux ans de remettre les pieds à Clairefontaine. C’est logiquement Benoît Costil qui fait les frais de ce. Le gardien bordelais restera en Gironde les 31 août et 3 septembre prochain, Didier Deschamps ayant préféré maintenir sa confiance à Alphonse Areola . Le Parisien, auteur de prestations sans intérêt avec son club, reste le troisième gardien dans l’esprit du sélectionneur. Sa boulette de juin dernier en Suède ne devrait pas coûter sa place de titulaire à Hugo Lloris , toujours indiscutable à Tottenham . Didier Deschamps n’est pas homme à sanctionner si facilement.Si le sélectionneur ne sait plus ou donner de la tête dans le secteur offensif, les choix sont plus limités à l’autre extrémité du terrain. Le vétéran Christophe Jallet s’accroche à son rêve d’une retraite internationale en Russie l’été prochain. Passé à Nice à l’intersaison, l’ancien Lyonnais profite du manque de candidatures à son poste pour gratter une nouvelle place dans la liste de DD. Le divin chauve devrait cependant n’être que la doublure de Djibril Sidibé, même si le Monégasque a encore tout à prouver en équipe de France.Dans le couloir opposé, Layvin Kurzawa, rayonnant avec le PSG en ce début de saison, va essayer de marquer des points dans l’esprit du sélectionneur. Benjamin Mendy blessé et laissé à Manchester, le Parisien a là l’occasion de prendre de l’avance sur le. Ça n’est pas Lucas Digne, sélectionné malgré son faible temps de jeu au Barça, qui devrait venir lui disputer sa place. En défense centrale, Adil Rami ne bénéficie pas de la jurisprudence Steve Mandanda. Son retour en France ne vaut pas à l’ex-Sévillan un retour en sélection. Le néo-Marseillais va encore devoir cravacher dur pour espérer être du déplacement au pays des tsars en juin prochain. Laurent Koscielny, Raphaël Varane et Samuel Umtiti sont pour le moment les indéboulonnables de la défense.Qu’il a de la gueule ce milieu de terrain. S’il peut se vanter d’avoir un milieu de terrain en grande forme, que la Dèche ne se réjouisse pas trop vite. Les prestations en club de ses joueurs vont lui donner des migraines au moment de former le onze titulaire. Libéré du montant de son transfert, Paul Pogba est bien en place dans le dispositif de José Mourinho . Avec deux buts en deux journées de Premier League, la Pioche réalise un début de saison aux petits oignons. Qui pour l’accompagner ? Blaise Matuidi , qui seulement quelques jours après son arrivée à la Juve, a fait une entrée en jeu plus qu’intéressante pour son premier match ? Ngolo Kanté, qui reste Ngolo Kanté ? Mais les joueurs de Chelsea et la Juventus ne sont pas seuls. Dans leur dos, des petits jeunes viennent frapper à la porte.Bien inspiré par son nouveau partenaire de jeu à 222 millions d’euros, Adrien Rabiot est l’un des meilleurs Parisiens depuis la reprise. Autre jeune, autre début de saison tonitruant : Corentin Tolisso . En seulement un match et un but, le nouveau Munichois a conquis le Bayern et la presse bavaroise. Du côté des absents, tout comme Yoann Cabaye avant lui, Moussa Sissoko vient de perdre son totem d’immunité. Il faut dire que ça commençait à faire gros. Toujours très peu utilisé avec Tottenham , la révélation française du dernier Euro ne peut plus compter sur la sélection pour espérer jouer au ballon. Et c’est Thomas Lemar qui profite de cette élimination, pour poser à nouveau ses valises au château. Un doliprane DD ?Aller au bras de fer avec son club, peut coûter sa place en sélection. Et ça, Ousmane Dembélé vient de le comprendre. Grande satisfaction du dernier rassemblement bleu, le jeune attaquant paye son attitude pour quitter le Borussia Dortmund. Logique, Didier Deschamps ne peut pas espérer compter sur un joueur qui ne s’est pas entraîné depuis deux semaines. En conflit, mais moins brutal avec Monaco, Kylian Mbappé qui n’a pas joué depuis débuts août, voit lui son nom inscrit sur la liste de DD. Leur duo prometteur face à l’Angleterre devra encore attendre quelques mois avant de se reformer. Tout aussi prometteurs que les premiers matchs de la saison de Nabil Fekir. Grâce à un niveau semblable à celui qui était le sien avant son coup d’arrêt il y a presque un an, le Lyonnais peut espérer un temps de jeu intéressant face au Pays-Bas et au Luxembourg.Les deux attaquants d’Arsenal seront eux aussi du rendez-vous, mais les rôles risquent d’être inversés. Alexandre Lacazette titulaire chez Arsène Wenger devrait faire banquette, du moins au coup d’envoi, tandis qu’Olivier Giroud, cireur de banc attitré des, devrait débuter aux côtés d’Antoine Griezmann. Enfin, sans être fabuleux avec leur club respectif, Florian Thauvin et Kinglsey Coman viennent compléter cette liste.Je suis le meilleur attaquant français en exercice, je suis intouchable dans le meilleur club européen du moment, j'ai remporté la Liga et la Ligue des champions la saison dernière, mais je ne fais pas partie de cette liste ? Qui suis-je ? Bien qu’il soit de moins en moins compréhensible, Didier Deschamps perpétue son rituel de se passer de Karim Benzema . À nouveau sélectionnable, dixit Noël Le Graët , en passe d’être blanchi dans l’affaire de la sextape, le Madrilène va une fois de plus devoir regarder les Bleus à la télé... ou pas.