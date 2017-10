Federico Di Francesco a impressionné son père

AC

La succession est en marche.Le match qui a opposé l'AS Rome à Bologne ce samedi soir a été l'occasion des retrouvailles entre l'entraîneur romain Eusebio Di Francesco et son fils Federico, attaquant à Bologne. Et pour fêter ça, le rejeton avait décidé de mettre les petits plats dans les grands. Même si son club s'est incliné sur la pelouse du stadio Olimpico (1-0 ), Federico a réussi à se mettre dans la poche quelques fans des. Poison pour l'équipe locale pendant tout le match, il s'est permis de martyriser le pauvre Kévin Strootman, qui doit encore se demander par où le ballon a bien pu passer.Après le match, Eusebio di Francesco était conquis en conférence de presse par la prestation du fiston, même si une condition prédomine encore : «C'est vrai qu'un père et son fils dans un même club, ce n'est pas toujours évident. Pas vrai, Claude Puel