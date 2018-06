Fazio : « Notre objectif est de gagner la Coupe du monde »

À 31 ans, Federico Fazio vit le meilleur moment de sa carrière. Après une belle saison à la Roma, l’Argentin est devenu père, quelques jours avant de participer à sa première Coupe du monde. Et il se sent prêt à aller jusqu’au bout.

« Ma femme m’envoie tous les jours des photos de Tom ás pour que je puisse le sentir près de moi. »

« Nous devions jouer en Israël , mais la Fédération n’a pas voulu prendre de risques à cause de la situation politique difficile là-bas. »

Ce serait compliqué de trouver un moment plus beau dans ma vie. Je ne connaissais pas cette sensation. Ce sont des émotions qui arrivent d'un coup et qui bouleversent ta vie, dans le bon sens du terme. Ma femme m’envoie tous les jours des photos de Tom ás pour que je puisse le sentir près de moi. Maintenant, c'est à moi de transmettre ces émotions positives à mes coéquipiers. J'ai une motivation de plus pour être excellent dans cette Coupe du monde.J'avoue que j'ai fait une super saison avec la Roma, une ville où j'ai vraiment trouvé ma place. Les deux dernières saisons, j'ai joué 100 matchs environ et je me sens super bien sur le terrain et en dehors. Les gens me montrent toujours leur soutien, et avec ma famille, on se sent très bien.Tu vois, le foot dépend de plusieurs facteurs. Pendant longtemps, j'ai bien joué à Séville, où j'étais arrivé à l'âge de 20 ans. Jamais je n'aurais imaginé partir si jeune d' Argentine et gagner autant de titres avec Séville. En revanche, maintenant, j'ai l'opportunité de jouer une Coupe du monde, quelque chose d'encore plus important. C'est la récompense pour mon travail et mes efforts.Je suis très content de pouvoir jouer une Coupe du monde. C'est le summum pour un footballeur, car tu défends les couleurs de ton pays. En Argentine , tous les footballeurs veulent jouer avec le maillot de l’. Je dois donc profiter de cette Coupe du monde, un truc unique. Et surtout je dois profiter de ma condition physique et mentale.Ah ça c'est sûr !Il vaut mieux jouer avec lui que contre lui. J'ai déjà joué avec lui aux JO qu'on a gagnés en 2008 et j'avais déjà remarqué qu'en tant que coéquipier, il t'apporte énormément. Il s'agit du meilleur joueur du monde, donc il faut profiter de ça.Déjà, à l'aller à Barcelone (4-1), on n'avait pas mérité de perdre par trois buts d'écart. On avait marqué deux buts contre notre camp et on avait raté plusieurs occasions. Finalement, au match retour, on a réussi à inverser la dynamique. On savait comment faire du mal au Barça et on était conscients d'avoir l'équipe pour réussir cette. La confiance en nous a été fondamentale. Dans des matchs comme ceux-là, le mental est essentiel pour gagner.On parle sûrement d'un match très important voire historique pour moi et la Roma. J'avais déjà joué des matchs très importants à Séville, notamment en Ligue Europa. Mais là, éliminer le Barça , en remontant un 4-1 en Ligue des champions, c'était...C’est la preuve que dans le foot, rien n'est impossible. Gabriel Batistuta. Je regardais toujours ses buts en essayant de l'imiter. En fait, jusqu'à mes 15 ans, j'ai toujours joué avant-centre. Après, plus je grandissais, plus je reculais... Et me voilà en défense centrale.Il faut regarder l’aspect positif. Nous devions jouer en Israël , mais la Fédération n’a pas voulu prendre de risques à cause de la situation politique difficile là-bas. Ils ont jugé que cela ne valait pas la peine de se rendre là-bas pour un amical. Nous avons donc disputé un seul match, oui, mais cela nous suffit. On peut aussi se dire que l'on a pu se reposer un peu plus, et ça, cela peut être un avantage au niveau physique.On a un groupe très fort, très compact. On travaille tous avec la même intensité et on est tous très impliqués. Chacun motive les autres avec sa confiance. Notre objectif est de gagner. On sait que c’est compliqué, car il y a beaucoup d’équipes de haut niveau, mais on est plein d’ambition et d'enthousiasme pour aller jusqu'au bout.Peu importe le rival. On jouera tous nos matchs pour gagner, avec la même intensité. Toujours.Ohlala... Marquer un but en finale de Coupe du monde, ça doit être fantastique. Mais à choisir, je préfère évidemment gagner la finale que marquer en finale et la perdre. Bon, après, si c'est moi qui marque le but vainqueur, là c'est le paradis.