Favre pisté par Dortmund

Un aller-retour Allemagne France après avoir enflammé l'Hexagone avec des idées novatrices : et si Lucien Favre était le nouveau Daniel Cohn-Bendit ?Il y a de l'eau dans le gaz entre Thomas Tuchel et ses dirigeants, et l'entraîneur allemand pourrait quitter le Borussia Dortmund cet été. Selon Lucien Favre ferait partie des priorités du club allemand en cas de départ de Tuchel.Le Suisse a déjà passé six saisons en Bundesliga – au Hertha Berlin (2007-2009) puis au Borussia Mönchengladbach (2011-2015) –, un championnat où il a été élu entraîneur de l'année à trois reprises (2009, 2011, 2015) et où sa cote reste élevée.Auteur d'une jolie saison, Nice va devoir faire face à une rude concurrence pour conserver ses meilleurs joueurs et son entraîneur.Le fameux revers de la médaille.