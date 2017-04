Favre : « On a tous bu une petite bière »

0

"ON NE LÂCHE RIEN !" 🎥 pic.twitter.com/1EkGtdEib4 — OGC Nice (@ogcnice) 15 avril 2017

GM

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Au terme d'une rencontre compliquée, mais tout de même bien dominée, l' OGC Nice est parvenu à s'imposer, à domicile, face à Nancy . Un succès trois buts à un qui permet au club azuréen d'assurer officiellement sa place sur le podium à l'issue de la saison. De quoi donner le sourire à l'architecte de cette réussite, Lucien Favre : «. »Finir dans les trois premiers du classement, voilà une chose qui n'était pas arrivée à l'OGCN depuis... 1976. Soit 41 ans. Une éternité. Et l'actuel coach des Aiglons se souvient d'ailleurs de ceux qui faisaient alors la gloire du club : «. »En tout cas, grâce à cette saison d'ores et déjà réussie, les Niçois vont découvrir la plus prestigieuse des compétitions avec la Ligue des champions. Un honneur, forcément, pour l'entraîneur suisse : «. » Le professionnalisme, toujours.En tout cas, l'ambiance était à la fête dans le vestiaire niçois après la rencontre.