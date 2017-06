Favre fait le point sur Balotelli et Seri

AH

Les Aiglons de retour au nid.Premier club de Ligue 1 avec le LOSC à retrouver le chemin de l'entraînement, l' OGC Nice a déjà été actif sur le mercato. Si de nombreux joueurs sont arrivés (Tameze, Lees-Melou, Makengo), certains cadres pourraient quitter Nice Jean-Michaël Seri est très courtisé, et Mario Balotelli a alimenté la case rumeurs de transfert pendant de longues semaines. Un retour à l'entraînement qui a permis à Lucien Favre de faire le point sur ces deux dossiers brûlants.L'entraîneur suisse a d'abord tenu à remettre les pendules à l'heure concernant sa situation : «» Un démenti clair, mais de toute façon, Dortmund n'a plus besoin de lui.Favre a ensuite évoqué le feuilleton Seri, courtisé par le Barça et le PSG notamment : «» Une consigne pour le président Jean-Pierre Rivère sur le point de prolonger Balotelli . Une issue que confirme à demi-mot l'ancien entraîneur de Möchenglabach : «Et Ben Arfa dans tout ça ?