Faut-il vraiment se laver les dents après le foot ?

Martin Schmidt a un secret pour améliorer la récupération de sa meute. L’entraîneur de Wolfsburg impose aux Loups un nettoyage des crocs après l’effort. Les spécialistes ne sont pas convaincus.

« Je ne vois pas de relation avec la récupération »

Armés jusqu’aux dents

Martin Schmidt est un fonceur. Avant d’enfiler le survêtement aux bords des pelouses de Bundesliga, le Suisse a passé sa jeunesse à dévaler les montagnes du Valais, été comme hiver. «, confiait-il l’année dernière à» Serrer les dents, il connaît. Après avoir fait ses preuves comme entraîneur à Mayence sur les traces de Jürgen Klopp et Thomas Tuchel , il a enfourché une nouvelle perche en septembre dernier à la tête du VfL Wolfsburg. Ses joueurs, il en prend soin comme de ses bolides – du temps où il travaillait pour le championnat allemand de voitures de tourisme – jusqu’au bout de la carrosserie. À tel point que le coach impose désormais à son groupe de se brosser les dents après l’effort . «, affirmait-il la semaine dernière, dans des propos rapportés par le magazine» Alors, faut-il vraiment se laver les dents à l’issue de chaque match et chaque entraînement ?» , se marre Romain Grange . Avant les matchs, le milieu des Chamois niortais précise qu'il ne mange plus de pâtes sur ordonnance de la nutritionniste du club (cette dernière préconise des pommes de terre), mais il n’a jamais reçu des consignes sur le brossage des dents post-effort lors du bilan dentaire annuel. Les spécialistes interrogés sont sceptiques et déclarent à l’unisson ne pas avoir connaissance d’études sur le sujet. «» , note le docteur Turpin, du centre de soins dentaires de Rennes. Se brosser les dents juste après l’effort serait même une mauvaise idée en cas de «, précise le Dr Turpin.» Difficile de faire le lien entre le brossage des dents immédiat et les effets sur la récupération annoncés par Martin Schmidt.Et si, en réalité, cette consigne était un moyen pour l’entraîneur de Wolfsburg d’inciter ses joueurs à entretenir leur hygiène buccale ? Les boissons énergisantes qui peuvent être consommées à l'entraînement contiennent du sucre. Les bactéries se nourrissent notamment du sucre, produisent des acides, et les acides attaquent les dents. «» , explique le professeur Haikel de la faculté de chirurgie dentaire de Strasbourg. Celui-ci pointe aussi les maladies de gencives «» . De son côté, Romain Grange respecte la règle des trois minutes parce qu’il sait que «» . Chez les Chamois, la brosse à dents accompagne la savonnette aux douches. «, explique le Niortais.Une chose est sûre, les sportifs de haut niveau ont intérêt à avoir une bouche seine à l’instar des militaires. «, expose le Pr Haikel.» Après tout, il est peut-être là le secret de la réussite de l'Islande : Heimir Hallgrímsson, un sélectionneur dentiste.