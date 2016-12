Faut-il s'inquiéter des rachats de clubs par des investisseurs étrangers ?

Le football français n'a jamais eu autant d'investisseurs étrangers en simultanée. Des Chinois qui détiennent 20% à Lyon, un oligarque russe qui possède l'AS Monaco, un État du Golfe qui fait son soft power à Paris, un milliardaire américain qui veut réveiller l'OM... Ou un proche du pouvoir azéri qui tombe en disgrâce et emmène le RC Lens dans sa chute. L'afflux d'investissements étrangers est-il dangereux pour la santé du foot français ?

Tous propos recueillis par Nicolas Jucha

Paris, Monaco Marseille , mais aussi Lens Sochaux , pour citer des exemples plus « modestes » , Lyon ou Nice pour évoquer des investissements plutôt que des rachats complets... Les repreneurs et investisseurs étrangers n'ont jamais été aussi présents dans le football français. Mais si la perspective de voir arriver un mécène exotique soulève son lot de fantasmes, elle ne peut faire oublier quelques exemples désastreux : Index à Grenoble, Hafiz Mamadov à Lens ... «» souligne Luc Dayan, ancien dirigeant à Lille Lens ou encore Strasbourg . «» . L'exemple qui lui vient à l'esprit ? «» Car contrairement à la banque français, l'homme d'affaires azéri n'avait aucun besoin de sauver la face en France , et surtout, très peu d'affect pour les Sang et Or. «» rappelle Dayan, pour qui «. »Un amour qui permettrait de ne pas compter, comme l'annonçait Robert Louis-Dreyfus à la fin des années 90 à propos de ses largesses à l'OM ? Didier Poulmaire, qui conseille des clubs professionnel dans leur projet de vente, estime que «» et que les clubs français pourraient avancer vers une profonde mutation grâce à ces nouveaux patrons. «» , et une optimisation des modèles économiques. «» Mais même des hommes d'affaires avisés peuvent se planter dans cet univers particulier rappelle l'ancien conseiller personnel de Yoann Gourcuff : «» Parce qu'ils n'ont pas su appréhender la spécificité d'un secteur où «Il ne faut donc pas attendre d'un acheteur qu'il soit le sauveur à même de renflouer les caisses, reconstruire l'équipe et conquérir les plus beaux titres. Même à Paris, où QSI a permis au club de changer de dimension, certains supporters sont très critiques, comme James, supporter du PSG et membre de l'ADAJIS (Association de défense et d'assistance juridique des intérêts des supporters). «» Raison de son mécontentement, un manque de considération pour l'histoire du club, ses anciens, ses valeurs. «» Or, depuis 2011, la récente crise de résultats n'est pas le seul couac dû à une méconnaissance de l'environnement : «La faute à une confiance aveugle accordée aux employés par les propriétaires qataris, et à un mépris de ce qui avait pu être développé avec succès avant le changement de main. «» Dans son viseur, un «» . Si ce n'est «» . James se plaint également de la nouvelle politique tarifaire et de la répartition «» des places «» . Malgré tout, il a confiance en l'avenir car son PSG n'est pas le plus à plaindre parmi les écuries passées sous pavillon étranger. Mais Luc Dayan estime que «» D'où une préférence dans son cas, pour les systèmes de multi-actionnariat où le club n'est pas dépendant de la bonne santé financière d'un seul mécène. Une vision partagée par Didier Poulmaire, qui dans son cas, propose une prise de parts progressives «» Mais surtout, avant d'attendre l'arrivée du Père Noël pour renflouer les caisses et l'effectif, le conseiller de Franck Mc Court prône un travail dans le sens inverse : «