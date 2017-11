Faut-il mettre le Ola sur Toivonen ?

Il cumule tous les superlatifs en public, mais cristallise les critiques en coulisses. Il est suédois, mais joue à Toulouse. Il est buteur, mais ne marque pas. Ola Toivonen est un type étrange, au profil de buteur étrange, et dont la gestion, elle aussi, est étrange. Alors, faut-il sacrifier un beau joueur lorsqu'il n'est pas plus que cela ?







Ni 9, ni 10, ni ailier

« Il a l'arrogance des grands joueurs, sauf que ce n'en est pas un »

Par Théo Denmat

» pour Stéphane Moulin . «» selon Pascal Dupraz . «» d’après Yaya Sanogo . Ça, c’est sur le terrain. Pas question ici d’une pépite en devenir ou d’un potentiel lauréat aux trophées UNFP de fin de saison, mais plutôt d’un attaquant qui n’a toujours pas marqué depuis le début du championnat. Parce que oui, pour les coéquipiers et entraîneurs qui ont connu Ola Toivonen , il est un mot que personne ne comprend, mais que tout le monde est obligé de reconnaître à son égard : flop. Depuis son arrivée en France , à Rennes en janvier 2014, l’avant-centre suédois que la presse nordique présentait comme «» dans l’ombre de Zlatan Ibrahimović n’a jamais réellement convaincu, jamais réellement impressionné, jamais réellement apeuré quelconque défense, exception faite de celle de Lorient pour son seul triplé de Ligue 1 il y a un an, ou celle des Bleus lors des éliminatoires de la Coupe du monde. La seule performance notable du bonhomme cette saison est à picorer sur la feuille de match d’un anonyme troisième tour de Coupe de la Ligue contre Clermont , où le Toulousain avait glissé ses deux uniques gestes décisifs de la saison : un but et une superbe passe décisive «» pour Yaya Sanogo (victoire finale 4-2). Mais à quoi sert un attaquant de soutien s’il ne soutient rien ?C’est Philippe Montanier le premier, dès ses premiers matchs en Bretagne, qui avait décidé de fixer Toivonen en pointe, jusqu’ici balancé entre un poste de 9 et celui de 10 où il avait signé sa meilleure saison (14 buts et 7 passes décisives en 27 matchs avec Malmö en 2008). «, se souvient le coach français, aujourd’hui en poste à la DTN.» Alors, l’âge avançant, Toivonen est-il redevenu le milieu offensif qu’il était au début de sa carrière ? Pascal Dupraz , qui l’a toujours considéré comme tel, n’a d’ailleurs eu d’autre idée que de l’associer à un attaquant plus avancé sur le front de l’attaque toulousaine. Martin Braithwaite l’an passé, Yaya Sanogo aujourd’hui. «» , appuie Montanier.Toivonen est donc un attaquant qui, s’il avait le mérite d’être régulier (21 buts en 93 matchs de L1, soit sept buts par saison à chaque fois), n’a plus marqué depuis quinze matchs consécutifs en championnat. Plus embêtant, il offre peu de caviars : cinq seulement depuis son arrivée en France . Un joueur à placer au cœur du jeu, car il est trop lent pour évoluer sur l’aile, mais «» selon Dupraz. Un type au profil flou, capable de s’adapter à tout système de jeu – ce qui veut tout et rien dire à la fois –, mais aussi capable d’errer en neuf et demi sur la pelouse, comme un fantôme venu hanter les lieux de sa gloire passée. En bref, un gars qui, pour le public, ne se bat pas et n’est pas décisif, et pour son coach actuel, est «» D’où cette éternelle interrogation : quelle place pour la magnificence à l’heure où celle-ci est constamment sacrifiée sur l’autel du rendement ?» Des mauvaises habitudes exprimées par Philippe Montanier , entendez : suffisance, nonchalance. Des défauts qui rendent compliquée l’installation du bonhomme en 10, pénalisant au moment du repli défensif, et qui font dire à son ancien coach que «» Toivonen est un «» comme le décrivait Mickaël Pagis pour, qui «» , selon des propos de membres de Toulouse rapportés paren fin de saison dernière, mais justement «» . À ses soutiens de garder en tête l’argument avancé par Pascal Dupraz au moment de son recrutement à l’été 2016 pour remplacer Wissam Ben Yedder : celui d’un garçon «» . Deux de ces affirmations sont vraies.