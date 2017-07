Fatih Terim quitte la sélection de Turquie

FL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La sélection turque est à la recherche d'un nouveau sélectionneur. Fatih Terim , 63 ans, a quitté son poste d'un commun accord avec la Fédération turque, a annoncé la TFF dans un communiqué . Il était à la tête de la sélection depuis 2013 - après deux premiers baux dans les années 1990 (1993-1996) et 2000 (2005-2009).En cause, plusieurs «» . Il y a quelques jours, Fatih Terim a été impliqué dans une bagarre au sein d'un restaurant kebab, à Alacati, près d'Izmir. D'après le quotidien, tout serait parti d'un litige entre le beau-fils du sélectionneur et le gérant du kebab. Ce dernier se serait fait dérouiller par Fatih Terim et ses hommes de main.Fatih Terim pourrait par ailleurs rebondir à Galatasaray . La Turquie , elle, pointe en troisième position de son groupe de qualification pour le Mondial 2018 derrière la Croatie et l' Islande