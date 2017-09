Faruk Hadžibegić limogé

LG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

On peut mettre fin à 27 ans de disette d’un club et être dégagé la semaine d’après.C’est le terrible destin du coach de Valenciennes , Faruk Hadžibegić, dont la défaite à domicile face à Auxerre ce week-end aura été fatale. La courte victoire face à Lens (1-0) n’était qu’une mince éclaircie entre les averses de buts essuyées par la malheureuse arrière-garde nordiste (deux défaites 3-0 à Ajaccio et Nancy , et la défaite 2-0 contre Auxerre).Selonet, les dirigeants du VAFC ont souhaité mettre fin au parcours de Hadžibegić. Ce dernier a toutefois eu l’ultime honneur de diriger un dernier entraînement ce matin.La grande classe.