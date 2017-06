Famara Diedhiou quitte Angers

AH

La Dalle angevine.Après une belle saison à Angers , ponctuée de huit buts en Ligue 1, Famara Diedhiou avait faim de Premier League. Des yeux peut-être plus gros que son ventre, puisque finalement le buteur de 24 ans s'est engagé avec Bristol, en deuxième division anglaise.Dix-septième de Championship cette saison, Bristol a tout de même convaincu le Sénégalais de rejoindre les bords de l'Avon dans le sud-ouest de l' Angleterre . Révélation de la saison angevine aux côtés de Nicolas Pépé, Diedhiou n'aura disputé qu'une saison au SCO. Il s'engage pour quatre saisons avec Bristol. Une attaque décimée vite remplacée par les arrivées de Guillaume et Crivelli.La cellule de recrutement angevine au four et au moulin.