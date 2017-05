Falcao sélectionné avec la Colombie

Entrenando para afrontar partidos amistosos de @FCFSeleccionCol con la mayor responsabilidad. 💪 https://t.co/He4tBJxMir — Radamel Falcao (@FALCAO) 30 mai 2017

AD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Il a brillé toute la saison avec le maillot de Monaco, Falcao va avoir droit de mouiller celui de sa sélection à nouveau.Le Colombien avait déjà été appelé à l'automne dernier, après plus d'un an d'absence. En mars dernier, il aurait également du participer aux matchs de la Colombie mais était blessé. Cette fois, c'est un Falcao en pleine forme que José Pekerman a sélectionné. Au programme, deux matchs amicaux contre l'Espagne le 7 juin, puis face au Cameroun le 13. Fier comme un Pape, Falcao a aussitôt partagé la bonne nouvelle avec ses fans sur Twitter.Son dernier but avec la Colombie date de juin 2015.