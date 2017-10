Falcao peut-il aller chercher le record de Skoblar ?

Un peu comme Just Fontaine avec ses treize buts au Mondial 1958, on aurait pu penser que Josip Skoblar avait définitivement tué le game avec ses 44 réalisations en championnat de France 1971. Sauf que Radamel Falcao a démarré sa saison sur des bases qui pourraient l'amener à battre le record du Croate de son vivant. Deux anciennes gâchettes évaluent la faisabilité d'un tel exploit.

« Falcao a forcément envie d'aller chercher Skoblar » , Sonny Anderson

Falcao, meilleur profil que Cavani

Par Nicolas Jucha

Propos de Dominique Rocheteau et Sonny Anderson recueillis par Nicolas Jucha

Saison 1970-1971, Josip Skoblar fait péter tous les records avec l'Olympique de Marseille en Première Division. En tout et pour tout, le Croate enquille 44 pions en championnat, un record absolu sur un seul exercice, nettement devant Zlatan Ibrahimović et ses 38 buts en 2016. Après neuf matchs cette saison, Radamel Falcao en est déjà à douze unités. Un ratio qui lui permettrait dans les faits de titiller les cinquante buts en fin de saison, à condition de rester sur son actuelle dynamique. «» Dominique Rocheteau a marqué 145 buts dans les années 1970 et 1980, et entre l'ère Skoblar qui l'a précédé, et celle dans laquelle le Colombien de Monaco fraye, les choses ont beaucoup changé : «» Buteur contre Beşiktaş en milieu de semaine, le Tigre avait manqué le rendez-vous à Lyon quelques jours avant, et ainsi bloqué son compteur pour une journée. Même son de cloche chez Sonny Anderson et ses 138 réalisations avec l'OM, Monaco et Lyon, pour qui Falcao n'atteindra Skoblar que s'il «» .Cependant, le simple fait de poser la question de la viabilité du record de Skoblar, c'est souligner la dimension de ce que fait Falcao en ce début de saison. Tous championnats européens confondus, seuls Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont su s'envoler dans des saisons à plus de quarante buts. «, estime Rocheteau, pour qui les deux monstres ont un avantage de taille.» Un niveau tout autre que ce que peut aujourd'hui proposer l'AS Monaco, malgré un vrai condensé de talent dans chaque ligne. «» Pour Sonny Anderson, le salut du Tigre peut venir de l'extérieur, et plus précisément de l'émulation avec Edinson Cavani, qui en avait claqué 35 la saison passée. «"Je ne regarde pas le classement des buteurs, je ne regarde pas les autres"Dans une éventuelle chasse au record du Croate, seul le Matador semble aujourd'hui en mesure de venir concurrencer Falcao. «» , pose Rocheteau, qui voit Falcao ne marquer «» . Il estime néanmoins que le Colombien a plus d'arguments que l'Uruguayen pour exploser la barre des 44, car «» . Si lui-même n'a jamais réussi à aller aussi haut, Sonny Anderson espère voir le Monégasque effacer la marque de Skoblar «» . Mais le consultant beIN Sports se veut néanmoins réaliste : «» Skoblar peut quand même trembler un peu.