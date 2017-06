Falcao, meilleur buteur de l'histoire de la Colombie

HL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La Brigade du Tigre.Mercredi soir, lors du match amical opposant l'Espagne à la Colombie (2-2) Radamel Falcao a inscrit le second but de son équipe d'un belle tête après la pause. En inscrivant sa vingt-sixième réalisation sous le maillot de la, il est devenu dans le même temps le meilleur buteur de l'histoire de la sélection colombienne.Falcao a ainsi dépassé le précédent record d'Arnoldo Iguaran, buteur desde la fin des années 70 au début des années 90.Ce but est d'autant plus symbolique que le numéro neuf de l'AS Monaco n'avait plus marqué dans un match international depuis le 6 juin 2015 et un match amical contre le Costa Rica (1-0). Il avait été éloigné de la sélection pendant près de deux ans. Pour autant, son sélectionneur, José Pekerman , selon des propos relayés par l'a rappelé que le groupe avait toujours cru au fait que Falcao revienne fort avec la sélection.Costaud.