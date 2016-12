Faites entrer les accusés de Bastia 1905

Mercredi 16 novembre, quatre membres du groupe de supporters Bastia 1905 sont arrêtés. Tous sont conduits au commissariat, dont le président du groupe de supporters et Maxime Beux, le jeune homme éborgné par un tir de flash-ball la saison passée. Mais qu’est-ce que c’est que ce bordel ?

Incompréhension vs « Pétanques explosives »

« Le procureur nous en veut »

De l’huile sur le feu

Par Thomas Andrei

Il est 6h du matin dans la région bastiaise. Jean-Baptiste Castellani dort encore lorsqu’il entend tambouriner à sa porte. Il ouvre : «» . Sans trop comprendre pourquoi, le président de Bastia 1905 est interpellé, son domicile fouillé. Au même moment, des scènes similaires se déroulent chez un autre membre du groupe, Ghjilormu Garelli, ainsi qu'un sympathisant. Conduits au commissariat de Bastia, les trois hommes sont rejoints quelques heures plus tard par Maxime Beux, arrêté dans une rue de Corte. Maxime qui ? Maxime Beux, ce jeune supporter blessé à l’œil en marge de la rencontre Reims -Bastia, le 13 février dernier. Selon la version de l’étudiant de vingt-deux ans, ses amis et lui auraient à l’époque été renversés par des voitures de la BAC et fait l’objet de tirs de flash-ball. La police, elle, assure avoir été attaquée. Maxime Beux se serait blessé seul, en tombant contre un poteau. Bavure ou accident, il a depuis appris qu’il ne retrouvera jamais l’usage de son œil gauche.Quand la nouvelle des interpellations tombe, les autres membres de 1905 restent incrédules. L’un d’eux, Romain Paoli, raconte : «» Et pour cause, la marche de soutien à Maxime Beux s’était alors déroulée dans le calme. Néanmoins, on apprenait quelques semaines plus tard que des engins explosifs, plus précisément des «» , avaient été retrouvés près de la préfecture de Bastia avant la manifestation. Létales à dix mètres, ces grenades artisanales ont une puissance de destruction proche de leurs cousines militaires, suffisantes pour faire sauter un semi-remorque.Mercredi après-midi, le procureur de la République de Bastia , M. Nicolas Bessonne, donne une conférence de presse. Il intime à deux autres supporters encore en fuite de se rendre. Il confirme que deux pains de Nitram «» ainsi que «» auraient aussi été retrouvés. Joint par téléphone, le procureur évoque les raisons des interpellations : «» L’ADN de Beux et Garelli figureraient sur les sacs contenant les boules de pétanque. Quelques heures plus tôt, le leader de 1905, Jean-Baptiste Castellani, est relâché, alors que ses trois collègues restent en cellule. Bessone explique : «» Selon Castellani, qui rejoint Romain Paoli et les autres, les policiers «» et ont arrêté des membres au hasard pour obtenir des pistes. Pourtant, le lendemain, Beux et Garelli sont mis en examen pour association de malfaiteurs en vue de commettre un acte violent. Le duo est placé sous contrôle judiciaire avec «» .Le jeudi soir, lorsque les deux accusés sortent du poste, leurs camarades supporters sont là. Beux semble abattu. Romain Paoli souffle : «(sic)» Agacé, Paoli ajoute : «» Le lundi suivant, les deux supporters recherchés, Adrien Matarise et Julien Muselli, décident de se rendre. Le soir même, ils sont mis en examen à leur tour, mais également écroués à la prison de Borgo, au sud de Bastia . Le duo est accusé «» . Maître Jean-André Albertini, connu pour être l’avocat du Sporting Club de Bastia , défend aussi les quatre accusés. Dans un post Facebook, publié par 1905, il assure «(magistrat instructeur, ndlr) » et affirme «» . Une déclaration qu'il développe encore aujourd'hui : «, raconte l’avocat avec prudence.» Même son de cloche du côté de 1905. Romain Paoli insiste : «» Les pétanques explosives pourraient donc n’avoir aucun lien avec le groupe. Pour Paoli, toute l’affaire n’est qu’une chasse aux sorcières, orchestrée directement par le procureur : «Du côté des élus nationalistes, on reproche à la justice d’attiser les braises de la révolte. Vendredi 18, Gilles Simeoni et Jean-Guy Talamoni, les deux présidents de l’Assemblée de Corse, se fendaient d’un communiqué de soutien : «[...][...]» Un texte de Femu a Corsica, le parti de Simeoni, soulignait l’arrestation de Maxime Beux «» avant de se demander «» En attendant le développement de l’enquête, les membres de Bastia 1905 font bloc comme ils peuvent. Selon le groupe, les arrestations «» ne visent qu’à «(celui de Maxime Beux, ndlr)» À «» . Les quatre accusés risquent jusqu’à dix ans de prison et 150 00 euros d’amende.