Facebook et Amazon veulent diffuser les matches de Premier League

Un contrat de droits de retransmission à 10 milliards d’euros, ça ne suffit plus.Alors que les droits TV voient leur accord expirer dans un an en Premier League, deux géants du monde merveilleux du numérique viennent de se positionner comme possible diffuseurs : Facebook et Amazon.Selon le, ces deux firmes seraient prêtes à utiliser les grands moyens pour parvenir à leur fin, à savoir dépenser des sommes faramineuses. Facebook avait déjà fait montre de sa volonté de pénétrer le marché sportif, en proposant le mois dernier un accord à 500 millions d’euros à la Ligue Indienne de Cricket pour obtenir les droits de retransmission streaming.Facebook et Amazon s’ajoutent donc à Google et Netflix parmi les riches et séduisants courtisans de la reine Premier League. Selon Ed Woodward, Président de Manchester United, une hausse des droits de rediffusion n’entraînerait pas une deuxième fièvre inflationniste lors des mercatos. Ce dernier pense que la volonté de l’UEFA et des clubs de suivre les lois du Fair-Play Financier est assez forte pour qu’aucun débordement économique ne survienne.Il faudra également surveiller l’intérêt de ces nouveaux mécènes quant aux autres championnats et compétitions européennes.Les Sky et autre BeIN ont de quoi se faire du mauvais sang.