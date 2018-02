Fàbregas : « S'il jouait en Angleterre, Messi serait toujours le meilleur »

SB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Prophète, et pas seulement en son pays. Chelsea accueille ce mardi le Barça en 8de finale aller de Ligue des champions et sait que la mission s'annonce compliquée. La seule présence de Leo Messi a de quoi intimider, et Cesc Fàbregas , qui retrouvera son ancien coéquipier au Barça , le sait très bien. Le milieu de terrain espagnol a profité d'une interview accordée au site de l'UEFA pour donner son avis quant à la solubilité de l'Argentin dans un autre championnat. «» , a dégainé Fàbregas.Sympa pour Guido Carrillo