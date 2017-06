Fabio, entraîneur Grosso modo ?

À 39 ans, Fabio Grosso vient d’être nommé entraîneur de Bari et démarre donc son aventure professionnelle sur un banc. Une reconversion curieuse pour celui qui n’a jamais représenté un meneur d’hommes.



Une formation intéressante

Par Florian Cadu

Propos de GG recueillis par FC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le gel est soigneusement posé, les cheveux idéalement coupés, le tour d’oreille proprement dégagé. Un peu plus bas, la cravate n’est pas trop serrée, la chemise blanche immaculée, le costume bien porté. En apparence, la dégaine de Fabio Grosso quand il est sur le bord d’un terrain frôle la perfection. S’il n’avait pas été joueur dans une autre vie, personne n’aurait de raison valable de formuler des doutes sur les qualités de coaching de cet élégant jeune homme de 39 ans. Oui, mais voilà : l’entraîneur débutant a connu une riche carrière de footballeur. Et beaucoup se souviennent de son profil. Celui d’un latéral gauche performant et déterminé, passé par les meilleures équipes italiennes. Celui d’un international vainqueur de la Coupe du monde 2006 (auteur d’un but en prolongation de la demi-finale contre l’Allemagne et du dernier tir au but en finale face à la France). Mais certainement pas celui d’un patron de vestiaire., rappelle Gaël Genevier, Français qui évolue dans la Botte depuis 2003.» À l’heure où Grosso vient d’être nommé à la tête de Bari, sa capacité à réussir dans la peau d’un technicien pose donc question. Mais attention, Fabio n’est pas non plus un total novice. L’ancien Lyonnais se fait en effet la patte depuis l’annonce de sa retraite, en 2012. Après avoir participé à une formation d’entraîneur organisée pour les championsde 2006, puis avoir passé ses diplômes, le Monsieur prend place aux côtés d’ Andrea Zanchetta sur le banc de lade la Juventus (dernière équipe de jeunes de la Vieille Dame), avant de le remplacer complètement en mars 2014. Un destin déjà écrit ? Pas vraiment au vu des propos de Genevier : «Avec ses pépites en devenir, Grosso jongle entre le bon et le moins bon. Ces derniers temps, il a néanmoins remporté le tournoi de Viareggio 2016 (assez reconnu chez les jeunes) et atteint les demi-finales du championnat en 2017. Une expérience qui l'a fait grandir, selon Genevier : «» C’est en tout cas suffisant pour convaincre les dirigeants de Bari, qui lui ont offert un contrat de deux ans. Avec des objectifs élevés – la montée en Serie A – et l’interdiction de se louper. «, reprend Genevier.Pas de quoi faire trembler Fabio. «, a ainsi déclaré le protagoniste face à la presse.» Une façon de dire que le natif de Chieti n’aime pas s’installer trop longtemps dans des zones de confort. Son parcours de joueur le prouve, d’ailleurs : à l’époque où il se baladait sur les pelouses, le défenseur n’est jamais resté plus de trois ans dans le même club. «» , ajoute Gaël Genevier. Le reste des passionnés de football italien avec. Mais que chacun se prépare : Fabio Grosso a toujours été fort pour créer la surprise et casser les codes. Avec sa patte gauche hier. Avec son cerveau méconnu de tacticien demain ?