Fabinho, le discret indispensable

« C’est le meilleur milieu européen à mes yeux »

La scène en dit long sur l’importance de Fabinho à Monaco. 11 mars, zone mixte du stade Louis-II à la fin d’une rencontre gagnée contre Bordeaux (2-1). Tiémoué Bakayoko s’avance, serein, car l’ASM vient de battre les Girondins sans trembler. Au cœur du match, Fabinho a pris un carton jaune qui le suspend automatiquement de finale de Coupe de la Ligue contre le PSG, le 1avril suivant. On taille la bavette avec «» et lorsqu'on lui apprend que son acolyte de l’entrejeu manquera la finale, son regard se noie dans l’incompréhension. «» «» , c’est le couple à la mode à l’ASM. L’un ratisse, l’autre aiguille. Le duo récupère, presse, tacle, perce, marque, prend le contrôle des airs et dicte le tempo de l’AS Monaco. «» Si Tiémoué Bakayoko est si bon cette saison, c’est parce que le Monsieur propre de l’ASM – Fabinho – assure le SAV match après match. Quand le duo est disloqué, l’équilibre de l’équipe n’est plus tout à fait le même. En finale de Coupe de la Ligue, l’entrejeu monégasque a fait sans Fabinho. Hasard ou pas, l’ASM a pris l’eau face au PSG (1-4). João Moutinho, le troisième milieu dans la hiérarchie du Rocher, n’a ni la puissance physique de l’ancien Rennais, ni la science défensive du Brésilien. Et quand Monaco n’a pas la balle, «» peine à exister dans un milieu à deux.C’était le cas contre le PSG, mais aussi face au Borussia Dortmund au match aller quand Bakayoko était suspendu. En résumé, l’ASM n’a pas le même rendement sur 90 minutes sans son duo, mais surtout sans Fabinho. Et le garçon vient de passer trois saisons au poste de latéral droit. «» , détaillait Leonardo Jardim avant le match aller. Avant de traverser l’Atlantique pour se retrouver au Portugal via les réseaux de Jorge Mendes, Fabinho a fait ses classes au poste de milieu. C’est seulement en Europe qu’il a migré à droite, et notamment à l’ASM. C’est là qu’il s’est fait un nom, mais aussi une place en équipe nationale (quatre sélections). Depuis qu’il brille au milieu de terrain, il n’est plus convoqué et ça dure depuis un an. Tite, le sélectionneur, lui préfère Paulinho, Renato Augusto ou Giuliano. Ubuesque pour son coach. «(23 ans, ndlr)» , concluait Jardim. Une vision ferme et définitive qui n’était pas forcément celle du joueur à l’automne, dans des propos rapportés par. «» Ce n’est toujours pas le cas. Mais avec le Brésilien, rien n’est définitif. Pour preuve, alors que Falcao était le tireur de penalty numéro 1 du club malgré des échecs contre Tottenham et Manchester City, Fabinho a pour la première fois de la saison hérité de l’offrande au match aller alors que le Colombien était sur la pelouse. Avec un joli 13/13 dans l’exercice sous le maillot monégasque, on se disait que l’affaire était pliée. Et puis «» n’a pas trouvé le cadre. Comme quoi, il est humain. Ce soir, c’est dans les tribunes du Louis-II qu’il encouragera les siens avec l’envie d’aller dans le dernier carré. Ensuite, il ira fêter ça. À sa manière : au bowling. Son péché mignon.