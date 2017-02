Fabinho et Manchester City : vrai crush

Ce mardi soir, Monaco affronte Manchester City. Un solide adversaire, qui aimerait bien se renforcer l’année prochaine en piochant dans l’effectif du Rocher. Avec comme priorité, le Brésilien Fabinho.

C’est une tactique vieille comme le monde. Ou du moins, vieille comme le football. Avant un match important, l’équipe supposée la plus forte laisse filtrer dans la presse ses envies de recruter un ou plusieurs joueurs de l’équipe adverse. Surtout quand le match s’annonce beaucoup plus compliqué que prévu. Le but : déstabiliser le groupe. Et tout le monde s’accorde à dire que c’est de bonne guerre. Ainsi, ces derniers jours, ESPN a fait écho des intérêts de Pep Guardiola pour Benjamin Mendy , à l’approche de la fin de contrat de Gaël Clichy . Piste encore plus chaude, lesen pinceraient énormément pour Thomas Lemar , qui explose littéralement au plus haut niveau cette saison. Des rumeurs, plus ou moins fondées, qui ne sont pour l’instant par forcément préoccupantes. Tout le contraire de celles qui entourent le début de séduction entre Fabinho et le club mancunien. Car l’histoire entre le couteau suisse brésilien et lessemble bien plus solide, au-delà de la bonne vieille tactique de déstabilisation.» João, le père de Fabinho , a lâché une petite bombe dimanche dernier au micro de Canal+, dans, en s’exprimant sur les intérêts de Manchester City pour son fils. Et surtout en affirmant que l’attirance était réciproque.Il faut dire que le profil ultra-polyvalent du Monégasque remplit parfaitement les critères d’un Pep Guardiola toujours friand de joueurs capables d’être performants à plusieurs postes. En attestent les repositionnements réguliers de Cesc Fàbregas ou Javier Mascherano au Barça , et ceux de Philipp Lahm Thiago Alcántara ou Mario Götze au Bayern . Que ce soit au poste de latéral droit ou au milieu de terrain, où Bacary Sagna Fernando et Yaya Touré sont assez loin d’être impériaux, Fabinho pourrait régler pas mal de problèmes et s’intégrer assez facilement. D'autant qu'il n’aurait aucun doute sur le fait d’être désiré. D’où, peut-être, sa préférence pour lesparmi la pléiade de prétendants à sa venue.En effet, la romance entre le club et le joueur remonte à l’été 2015. Le 10 mai, l’AS Monaco achète officiellement Fabinho Rio Ave , après deux saisons en prêt plus que concluantes, pour cinq millions d’euros. Le voilà lié au club de la Principauté jusqu’en 2019. Pas de quoi rebuter Manchester City , impressionné par les performances du néo-international brésilien. Ainsi, à peine un mois plus tard,annonce qu’un accord est trouvé entre les deux parties pour un transfert à hauteur de 25 millions d’euros. Une sacrée plus-value en perspective pour l’ ASM Mais finalement, les négociations commençant à traîner, et devant les nombreuses ventes déjà effectuées cet été-là (Kondogbia, Martial, Abdennour, Carrasco, Kurzawa...), Monaco décide de tout annuler. Cet été, les deux clubs de Manchester repassent à l’attaque et sont tous les deux tout proches d’empocher la mise. Encore raté. Apparemment, City n’est pas prêt de renoncer et compte bien faire le forcing pour séduire complètement le Brésilien. Une persévérance qui va bien finir par porter ses fruits.