Fabien Tout Terrain

En sillonnant les routes de l’Ariège en ce jour de Fête nationale, le peloton pénètre sur les terres du Divin Chauve. Non, il n’est pas question ici de Mario Pantani. Mais voir Fabien Barthez sur un vélo aurait pu être totalement imaginable, tant ce touche-à-tout s’est essayé à diverses disciplines. Retour sur le palmarès UNSS d’un champion du monde.

Arrière au rugby

Vidéo

Pilote automobile

Vidéo

Un bon cycliste ?

Vidéo

Par Mathieu Rollinger

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Dimanche dernier, le stade Ernest-Wallon a pu admirer lede Fabien Barthez , à l’occasion d’une rencontre caritative foot-rugby entre France 98 et le Stade toulousain. Chandelle tapée au-dessus de Pascal Chimbonda, longue passe sautée pour Bernard Mendy sur l’aile : l’ Ari égeois ne pouvait plus cacher son ascendance rugbystique. «» , confie Barthez dans les vestiaires au Stade toulousain TV. Normal pour un gamin de Lavelanet, où le rugby est la deuxième langue courante. Un héritage impossible à refuser quand on a une figure de l’ovalie locale comme grand-père, ainsi qu'un demi d’ouverture du RC Narbonne (dont Fabien est devenu en 2015 membre de l’association de supporters) et éphémère international comme paternel.Tout pour pousser le petit Fab à prendre sa première licence le 4 mai 1979 à l’Étoile sportive de Laroques d’Olmes. «» , racontait son éducateur Félix Picon au Guardian en 2001. Des qualités qui donneront l’idée à Aimé Goudon de l’essayer dans les cages du Stade lavelanétien. Arrière avec le XV ou gardien avec le XI, il aime avoir le jeu face à lui. Barthez assouvira de front ses deux passions jusqu’à ses quinze ans, quand l’appel du foot se fera trop fort, au moment de rejoindre le centre de formation du TFC . Mais ses antécédents lui serviront dans le futur, comme le notait Pierre Berbizier. «, observait l’ancien sélectionneur du XV de France , toujours dans les colonnes du Guardian.» Sans oublier l’amour des troisièmes mi-temps.Quelques jours après avoir soulevé la Coupe du monde,fait la Une des magazinesau guidon d’un jet-ski, le mannequin Linda Evangelista solidement cramponné à son gilet de sauvetage. Mais pas de quoi marcher sur les plates-bandes de Vincent Lagaf', du moins sur un terrain autre que la calvitie. Après sa calamiteuse expérience nantaise, qui marque la fin de sa carrière sur pelouse, c’est sur asphalte que Fabien Barthez va trouver en 2007 du réconfort et du plaisir. «, racontait-il à L’Équipe Un circuit sur lequel il a rencontré un certain Olivier Panis, qui va lui transmettre le virus et devenir son mentor motorisé. «» , diagnostiquait l’ex-footeux. Pour Barthez, ce sera l’enduro et les voitures de tourisme. De quoi squatter les dimanches matin sur TF1 en enchaînant ses passages àet, mais surtout de quoi se lancer de nouveaux défis et retrouver l’adrénaline de la compétition. Il se retrouve alors rapidement sur les grilles de départ des Porsche Carrera Cup France , du GT Tour et participe à trois reprises aux 24 Heures du Mans sur Ferrari 458 Italia GT2 puis sur Ligier avec la Team Panis-Barthez Compétition qu’il a créée en 2016. Et souvent avec pas mal de réussite. Ses arguments : un grand professionnalisme et la gestion de la pression, malgré un côté tête brûlée qui ne date pas d’hier.Le plongeon, la gymnastique, le saut à ski, tant de sports pour lesquels les caractéristiques de Barthez lui auraient permis de briller. Comme la compétition du cracher de noyau de cerise de Saint-Pons-la-Calm ou de bigorneaux de Sibiril. Mais pour combiner amour de la route, de la mécanique, du défi physique et de la compétition en équipe, la course cycliste pourrait lui aller comme un gant. «» , pour reprendre les mots de son ami Bernard Lama (cf.#144), il ferait un vaillant équipier. Un homme qui saurait gérer la solitude dans une échappée pendant que ses collègues s’amusent dans le peloton. Un mec qui n’aurait pas peur d’aller au mastic quand ça frotte dans la dernière ligne droite vu son expérience dans les sorties aériennes, qui saurait négocier des virages à pleine vitesse en descente,sur les copains du circuit pro, s’arrêter au beau milieu de l’action pour satisfaire des besoins naturels, remonter les Champs-Élysées et même gérer la situation après avoir été contrôlé positif à des substances illicites . Pas de quoi lorgner un maillot distinctif de prime abord, mais suffisant pour aller chercher un joli prix de la combativité. Et puis rien de tel qu’un bon casque pour éviter les bisous de Lolo