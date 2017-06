Fabien Boudarène : « Mon oncle avait inventé une batterie avec les deux casseroles de la mamie »

Ce soir, comme chaque 21 juin grâce ce bon vieux Jack Lang, la musique sera à la fête. Une soirée pas vraiment anodine pour Fabien Boudarène, grand mélomane devant l’éternel Il faut dire qu’en plus de composer lui-même des morceaux, l’ancien Stéphanois et Sochalien fait également passer des castings pour The Voice. Rencontre avec un mélomane.

« À Sochaux , en rentrant des matchs, j’écrivais mes chansons sur les sacs pour vomir. Je rentrais à la maison, j’appelais quelques copains, on jouait des chansons.C’est une échappatoire pour moi, tu cries ce que tu as au fond de toi et le lendemain c’est terminé. »

« Les castings, je les faisais à Roche la Molière, chez un ami qui a le restaurant bar Le Cristal. C’est un grand établissement où tu peux faire entrer jusqu’à 600 personnes et c’est là ou Michael Jones vient chanter ses nouvelles chansons pour voir si elles peuvent passer, si les gens aiment. Chaque année il vient là. »

« Je ne travaille pas pour The Voice, ils voulaient me faire un contrat, mais j’ai refusé car je fais uniquement ça pour le plaisir. »

Propos recueillis par Gaspard Manet

C’est celle où une bande de copains se met autour d’une table et fait la fête, tout simplement. On sort les grattes et chaque musicien est amené à participer pour faire un gros bœuf tous ensemble. Peu importe l’univers musical de chacun, tout le monde prend un instrument et se met à jouer, à chanter, jusqu’à point d’heure. C’est encore mieux si rien n’est programmé, que tout le monde se laisse vraiment aller. Dans mon idée, c’est vraiment ça la fête de la musique idéale.Je m’en rappelle d’une, il y a super longtemps, je devais avoir vingt ans. À l’époque, j’étais pro à Saint-Étienne et pendant la trêve, on était parti au Grau-du-Roi avec des potes, en camping, puis on était parti faire la fête à Montpellier le 21 juin et je crois que ça avait duré presque 48 heures non-stop. Je me souviens qu’on s’était posé à une terrasse et que c’était parti en cacahuètes. On avait joué dans la rue, on avait même ouvert les étuis de guitare pour récupérer un peu de pièces et, de mémoire, il me semble qu’on avait obtenu un truc comme 75 francs, ce qui nous avait permis d’acheter des bouteilles de Jenlain. Du coup, on avait réussi à faire la fête grâce à ça. C’était vraiment top.J’avais déjà fait pas mal d’apparitions en Ligue 1, mais quand tu es en short, avec un marcel et un petit bob Pastis 51, personne ne te reconnaîtBah écoute je suis en vacances en famille dans le sud, et j’ai vu qu’il y avait une animation ce soir au camping avec une chanteuse qui va donner un petit concert, donc on va aller voir ça, évidemment.Oui, je trouve que c’est une belle fête car ça permet à certains artistes de pouvoir se montrer. Quand il y a beaucoup de monde, il peut toujours y avoir deux-trois oreilles averties qui passent et on ne sait jamais, ça peut amener à rencontrer d’autres groupes, d’autres musiciens… C’est un beau partage. Vraiment, je trouve que c’est une excellente idée.Je baigne dans la musique depuis petit, tous les Boudarène jouent de tout. De la cuillère, de l’harmonica, de la batterie. Mon oncle avait inventé une batterie avec les deux casseroles de la mamie, une boule de chaussettes et une petite cuillère pour faire le boom boom et il jouait avec des Spaghetti. C’est énorme. Neuf frères et sœurs côté Boudarène, et onze du coté de ma mère. Ils étaient voisins de palier, donc les premières nanas qui écoutaient la musique des tontons, c’étaient ma mère et ses frères et ses sœurs. J’ai appris petit, donc à mon avis tu développes quelque chose. Je mettais les vinyles et j’essayais de reproduire les notes sur la guitare sans savoir ce que je faisais, je regardais aussi mon père pour voir comment il plaçait ses doigts. Et puis au fur à mesure, ça marche.Oui, d’ailleurs je me souviens qu’à Sochaux , en rentrant des matchs, j’écrivais mes chansons sur les sacs pour vomir. Je rentrais à la maison, j’appelais quelques copains, on jouait des chansons, et si on avait perdu le match, grâce à ça le lendemain matin au décrassage c’était terminé alors que certains mettaient trois jours à s’en remettre. C’est une échappatoire pour moi, tu cries ce que tu as au fond de toi et le lendemain c’est terminé.Oui, bien sûr, quand on faisait des petites soirées arrosées, hop, bibi prenait la guitare et on poussait la chansonnette. Même dans le vestiaire, parfois, tu peux être sûr qu’il y avait un mec qui allait mettre mon CD car je leur avais tous donné. Je n’ai pas sorti de CD, mais comme j’ai un studio d’enregistrement à la maison, j’avais fait un petit disque d’une vingtaine de chansons, mais juste comme ça, pour moi.Pour mes chansons, je me sers des histoires de chacun, je m’imprègne de la vie des gens et il suffit qu’il y ait quelque chose qui me touche pour que derrière j’écrive dessus. Finalement, ce sont eux qui écrivent mes chansons ; je retranscris juste ce que je vois, ce que je ressens ou ce que j’entends. Et à chaque fois il y a petit peu de vie personnelle. Je suis un déglingo, je peux regarder un film, allez chercher un truc dans le frigo et là bim, j’écris quatre phrases. L’autre fois, dans mon bain, je commence à fredonner quelque chose et j’ai écrit une chanson en six minutes. Après, parfois ça peut me prendre trois ans pour une chanson car je retravaille beaucoup mes morceaux. En fait, quand je me réécoute, je trouve toujours qu’il y a 500 000 défauts, que c’est une catastrophe, je me juge vraiment à la dure. Donc j’ai toujours quelque chose à reprendre.Je suis toujours dans mes compos, j’essaie d’en mettre sur mes pages Youtube et Facebook, même si j’y suis beaucoup moins en ce moment car avec le boulot c’est assez compliqué, j’enchainais jusqu’à soixante heures par semaine, mais là j’ai pas mal de compos à faire donc je vais essayer de mettre une vidéo prochainement.En 2012, je jouais à Feurs, en CFA 2, et je suis recruté sur Youtube, je perds au final des auditions. En gros, je réussis cinq castings mais pendant le pré casting, le producteur de TF1 me juge encore trop fragile, ce qui n’est pas faux, hein. Et du coup je ne fais pas l’émission. Je rentre sur Saint-Étienne et là, petit appel de Bruno Berberesqui me dit : «» Je réponds que oui, forcément, et la première année que je l’organise il y en a deux qui font l’émission. Deuxième année, j’en ai quatre. Et la troisième, j’en ai six. Donc c’était plutôt un bon cru. À l’époque, je repérais des gens sur Youtube, je passais des coups de fils pour savoir s’il y avait des gens intéressés pour passer des castings. Je faisais des annonces sur facebook, sachant que j’avais 2500 amis, c’était plutôt facile. Et puis il y avait aussi les journaux avec. Le maire était super ravi. Et puis la deuxième année, au lieu d’avoir 400 personnes, bah il y en avait 2000. Je demandais à tout le monde une vidéo en anglais et une autre en français sur ma boite mail et je les regardais tous pour savoir qui pouvait venir passer le casting. Comme ça, je donnais des rendez-vous fixes, ça évitait qu’ils viennent et qu’ils attendent des heures comme à. Les castings, je les faisais à Roche la Molière, chez un ami qui a le restaurant bar. C’est un grand établissement où tu peux faire entrer jusqu’à 600 personnes et c’est là ou Michael Jones vient chanter ses nouvelles chansons pour voir si elles peuvent passer, si les gens aiment. Chaque année il vient là.Ouais, la saison 7 est partie là ! J’ai eu l’aval de Bruno Berbéres donc je vais organiser les castings sur Lure dés que je rentre.Il y avait Enrico Martorina. Bon, les juges ne se sont pas retournés mais j’ai appris qu’il avait eu pas mal de contacts derrière, donc c’est une très bonne chose. Il y en a un autre qu’ils n’ont pas montré à la télé et enfin une nana qui est arrivée jusqu’au deuxième live il me semble. Ça fait quatre ans que je fais ça et, chaque année, j’ai quelqu’un qui fait l’émission.Oui, c’est bien, d’autant que je fais ça en pur bénévolat. J’envoie directement les vidéos à Bruno Berbéres et il me dit si ça part directement à Paris ou si ça part en casting à droite à gauche. Mais je ne travaille pas pour eux, Bruno voulait me faire un contrat, mais j’ai refusé car je fais uniquement ça pour le plaisir. Je n’ai pas besoin d’un contrat, je suis déjà salarié, j’ai mon club de foot, ça je le fais pour le kif, par passion. Là, pour les prochaines auditions, j’ai déjà 65 personnes à voir, donc il va falloir que je regarde toutes les vidéos dès que je rentre.Ce qui revient vachement, c’est l’acoustique. Guitare-chant, juste ça. D’ailleurs, on voit même pas mal de rappeurs qui s’y mettent. Quand tu vois Soprano, Maître Gims ou Keblack, ils ont quand même des voix de fou. Je trouve ça vraiment top.En ce moment j’écoute beaucoup Keblack, justement. Je trouve qu’il a vraiment une voix extraordinaire. Ça envoie vraiment. Il peut y avoir certains titres commerciaux, ok, mais au-delà de ça, lui ou des mecs comme Maître Gims, ce sont vraiment des chanteurs extraordinaire. C’est quand même pas donné à tout le monde de pouvoir rapper et chanter.