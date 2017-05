Fabbri, la vida tombola

Grand artisan de la dernière moisson de trophées du FC Nantes, Nestor Fabbri a rangé ses crampons de défenseur depuis 2005 et se réinvente à Buenos Aires. Son nouveau travail ? Propriétaire d’une agence de loterie.

3

« J’aime jouer au casino, j’aime les numéros »

Le banquier est roi

Par Antoine Donnarieix

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La Brigade Loire avait bel et bien raison. À la suite d'une énième prise de bec avec leur direction, les ultras du FC Nantes souhaitent se faire entendre. Il faut dire que Kléber Bobin, nommé président en début d’année à la place de Jean-René Toumelin, n’est pas à la hauteur des attentes d’un club septuple champion de France, qui ne parvient pas à se hisser dans les premiers rôles de la Division 1. Le 3 avril 1999, jour de la réception de l’AJ Auxerre, le virage de la BL déploie une banderole pleine de sens : «» Un hommage à leur patron défensif venu tout droit de Boca Juniors, et qui éclabousse le championnat de France de toute sa classe depuis un peu plus d’un an. Si ce libéro à l’ancienne sera évidemment touché par le geste des supporters à son égard, l’histoire semble se répéter. À 49 ans passés,Fabbri est désormais son propre chef. Un autogestionnaire qui officie dans une loterie située dans le centre de Buenos Aires. Et qui lui permet de faire du chiffre.En réalité, Fabbri et sa famille détiennent les locaux depuis dix ans, peu après la dernière pige sportive de l’homme aux cheveux d’or au Club Atlético All Boys. Situé dans l’appartement voisin au bureau où les clients peuvent remplir leurs grilles de numéros, Nestor vit avec son épouse et son beau-frère. Dans une vie beaucoup plus calme que celle de sa période de footballeur, le(le nom des habitants de Buenos Aires) profite de l’instant présent. «, explique Fabbri pour TyC Sports.» S’il gère toujours des affaires d’agent de joueur, notamment à l’égard de son neveu Jonathan Calleri (West Ham), Fabbri assouvit sa deuxième passion grâce à son nouveau travail. «» Manipuler des bulletins ou jouer avec Diego Maradona, un plaisir partagé.Le plus fou, c’est que la carrière detoucherait presque à l’excellence. Meilleur joueur du championnat argentin 1987 avec le Racing Club de Avellaneda, finaliste de la Coupe du monde 1990 avec l’dans sa période à Boca, pilier du FC Nantes concocté par Raynald Denoueix et membre de l'En Avant de Guingamp aux côtés de Didier Drogba et Florent Malouda , Fabbri n’en demeure pas moins un brin nostalgique de ses années plus fougueuses. «» Quitte à perdre de l’énergie, autant chercher à gagner de l’argent. Avec les tirages de numéros fétiches, bien entendu. «, sourit Fabbri."À la fin, c’est toujours la banque qui gagne." » Si même un président se fait rattraper par la banque...