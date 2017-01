FA Cup : Liverpool sorti par une D2

0

Liverpool 1-2 Wolverhampton

EM

C'était déjà la crise à Liverpool , ça l'est encore plus.Ce samedi midi, les Reds, éliminés de la League Cup ce mercredi (défaite 0-1 à Anfield contre Southampton ), se sont également faits sortir de la FA Cup, dès les seizièmes de finale. Leur bourreau ? Wolverhampton, actuel 18e de deuxième division anglaise.Un match qui a immédiatement tourné à l'avantage des Loups, qui ont ouvert le score dès la première minute par Stearman. Sous le choc, Liverpool , privé de nombreux titulaires, n'a pas été en mesure de réagir, et a concédé un deuxième but avant la pause par l'intermédiaire de Weimann.A la pause, Jürgen Klopp décide de faire entrer Coutinho puis, un peu plus tard, Daniel Sturridge . Aucun effet. Les Reds sont apathiques, et sont même à deux doigts d'encaisser un troisième but en contre. A quelques minutes du terme, Origi réduit l'écart. En vain. Liverpool s'incline 2-1, et dit adieu à la FA Cup.Donc, on résume : samedi dernier, défaite 4-2 à domicile contre Swansea , dernier du classement. Mercredi, défaite 1-0 à domicile contre Southampton et élimination de la League Cup. Ce samedi, défaite 2-1 à domicile contre Wolverhampton, club de D2, et élimination de la FA Cup.Et sinon, il revient quand de la CAN, Sadio Mané ?