F.Hollande fait la promo d'un tournoi de sixte

Retraite sportive.Absent de la vie publique depuis la fin de son mandat, François Hollande vient de faire son retour en parlant évidemment de foot. De retour dans son fief de Corrèze, le Président bulle tranquillement en terrasse et joue les acteurs avec un certain talent pour la promotion d'un tournoi. Le fameux tournoi de sixte Jose Da Cunha organisé par le FJEP Cornil ce samedi.Un joli coup de comm' réussi par le petit club, la preuve : on en parle.Prochaine étape : François qui chausse les crampons.