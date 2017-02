Eyraud veut être enterré au son de Van Halen

0

MR

Jusqu'où doit aller un président de club fraîchement installé pour prouver son attachement à ses couleurs ?Pour le Parisien de naissance qu'est Jacques-Henri Eyraud , tout les moyens sont bons pour clamer son amour pour la cité phocéennes dans les médias. C'est ainsi que dans une interview donnée àsur ses goûts musicaux, le président de l'OM déroule toute une playlist qui est censée plaire aux Marseillais.Se disant à la fois mélomane et fan de Rammstein, JHE déclare vouloir être enterré surde Van Halen, le son qui accompagne aussi les joueurs lors de leur entrée sur le Vélodrome, qui serait «» . Quand on lui demande s'il fréquente les boîtes de nuit, il joue le hors-sujet tactique : «» . Les paroles qu'il connaît par cœur ? Akhenaton bien sûr et ses. Le son qui le fait pleurer ? «Seul faux-pas : son amour pour le rapstyle Dr. Dre, alors qu'un bon Psy 4 de la Rime aurait largement fait l'affaire.