Explosion du nombre d'abonnés au Milan AC

Le départ de M’Baye Niang au Torino n’a donc pas fait chuter la ferveur des abonnés de San Siro.L’ AC Milan a fait savoir via ses différents comptes Twitter le nombre d’abonnés rossoneri comptant pour cette saison 2017/2018. Avec déjà plus de 31 000 fidèles, l’AC Milan a doublé son résultat précédent (16 441 abonnés exactement), alors qu’il reste encore 8 jours avant la clôture des inscriptions sur le site officiel du club lombard.Le projet chinois, les retrouvailles avec les joutes européennes, la richesse retrouvée de l’effectif avec des recrues d’avenir (Kalinic, André Silva ) et de présent (Bonucci, Biglia) ou la prolongation de la pépite locale Donnarumma sont les différents paramètres qui ont insufflé ce renouveau de passion dans l’antre deLesont répondu présent, en représentant un pourcentage extraordinaire en Italie de 39,5% des places du stade.En même temps, quand tu sors d’une période où Valter Birsa avait sa place dans le onze de départ…