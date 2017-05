Récap : Explosion d'une bombe près du bus du BvB

Le bus de Dortmund a été touché par une explosion. Marc Bartra est blessé et a été conduit à l'hôpital. Le match est reporté à demain 18h45.

Im Bereich #Dortmund #Höchsten hat es eine #Explosion gegeben. Wir sind mit starken Kräften vor Ort. Die Lage ist derzeit noch unklar. — Polizei NRW DO (@polizei_nrw_do) 11 avril 2017

Bombenexplosion am Mannschaftsbus am Mannschaftshotel. Spieler in Sicherheit. Keine Gefahr im und am Stadion. Weitere Infos folgen. #bvbasm — Borussia Dortmund (@BVB) 11 avril 2017

Entscheidung über mögliche Spielabsage/-neuansetzung fällt um 20.30 Uhr. #bvbasm — Borussia Dortmund (@BVB) 11 avril 2017

Das Spiel #bvbasm wurde soeben abgesagt. Neuansetzung: Mittwoch, 12.04. 18.45 Uhr. Tickets behalten Gültigkeit. #bvbasm — Borussia Dortmund (@BVB) 11 avril 2017

#Explosion #DortmundWir können bestätigen, dass es im Bereich des @BVB Mannschaftsbusses insgesamt drei Explosionen gegeben hat. — Polizei NRW DO (@polizei_nrw_do) 11 avril 2017

Bei der Explosion wurde @MarcBartra verletzt und befindet sich derzeit im Krankenhaus. Gute und schnelle Genesung, Marc! #bvbasm — Borussia Dortmund (@BVB) 11 avril 2017

Vielen Dank für den bisherigen ruhigen und besonnenen Abmarsch aus dem Stadion! #Vorbildlich #Danke #Dortmund — Polizei NRW DO (@polizei_nrw_do) 11 avril 2017

Getrennt in den Farben, vereint gegen Gewalt! Alles Gute, @MarcBartra und dem gesamten Team des @BVB! Ich hoffe, es geht euch gut! #BvBASM — Benedikt Höwedes (@BeneHoewedes) 11 avril 2017

Die Wölfe sind mit ihren Gedanken bei der @bvb-Familie. Die Fußballfamilie steht zusammen. #EchteLiebe pic.twitter.com/TYMN5NKPZC — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) 11 avril 2017

Wir sind in Gedanken in Dortmund. Gute Besserung @MarcBartra .#bvbasm — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 11 avril 2017

Geschockt von den Nachrichten aus Dortmund! Wir wünschen dem @BVB und @MarcBartra alles erdenklich Gute! https://t.co/az3vaLPmL7 — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) 11 avril 2017

Dear supporters of @AS_Monaco_EN! If you need accommodation in Dortmund, please check #bedforawayfans. #bvbasm — Borussia Dortmund (@BVB) 11 avril 2017

Very weird explosion damage at the #BvB bus in #Dortmund pic.twitter.com/ihBD0ofOrc — Zankapfel vom Dienst (@Streitapfel) 11 avril 2017

Bitte nicht wundern! Keine Sorge! Im Bereich des Tatortes wird gleich eine Drohne von uns in die Luft steigen zur #Spurensicherung! #bvbasm — Polizei NRW DO (@polizei_nrw_do) 11 avril 2017

In solchen Momenten hält man im Revier fest zusammen: #S04 wünscht @MarcBartra gute Besserung, allen Fans eine sichere Heimreise. #BvBASM — FC Schalke 04 (@s04) 11 avril 2017

#Explosion #Dortmund - Nach ersten Erkenntnissen gehen wir von einem Angriff mit ernst zu nehmenden Sprengstoff aus! https://t.co/Lr2678203H — Polizei NRW DO (@polizei_nrw_do) 11 avril 2017

Ce que l'on sait pour le moment :Selon la police de Dortmund , il y a eu une explosion non loin du bus du Borussia Dortmund , le tout à moins d'une heure du coup d'envoi du quart de finale aller de Ligue des champions contre l'AS Monaco Il y a quelques minutes, le Borussia Dortmund a déclaré qu'il y avait eu une explosion à la bombe près du bus de l'équipe, devant l'hôtel où se trouvait le BvB avant la rencontre. «Il y aurait au moins un blessé selon un rapport de la police. Les vitres du véhicule ont été partiellement, sinon complètement détruites.La décision quant à une annulation du match sera prise à 20h30, selon le Borussia Dortmund Norbert Dickel, le speaker du Westfalenstadion, vient d'informer les spectateurs présents, en les rassurant un peu. Applaudissements.Ce sont trois explosions qui ont eu lieu.(Moment de solidarité : les supporters de l'AS Monaco scandent : «» et sont applaudis)Le journaliste de Sky présent au Westfalenstadion pense que le match pourrait être annulé.LE MATCH EST ANNULÉ. IL AURA LIEU DEMAIN.La police confirme trois explosions.Hans-Joachim Watzke, le DG du Borussia Dortmund , confirme au stade que Marc Bartra est blessé et a été conduit à l'hôpital. Reinhard Rauball , le président du BvB, est convaincu que les joueurs seront aptes à jouer demain. Thomas Tuchel est légèrement sous le choc, l'explosion ayant eu lieu de son côté. L'entraîneur de Dortmund se porte bien.La police remercie les supporters pour leur calme face à une telle situation.Au fait, Marc Bartra est blessé à la main.» Le message classe de Benedikt Höwedes , qui souhaite un bon rétablissement à Bartra et soutient les joueurs du BvB.Les clubs de Bundesliga adressent leur soutien au BvB :Faites tourner.Voilà à quoi ressemble le bus. À noter que les vitres sont blindées. Cela a probablement évité une catastrophe, selonLa police de Dortmund effectue actuellement des recherches avec un drone.Le soutien du FC Schalke 04 . La solidarité de la Ruhr.Les joueurs du BvB rentrent chez eux, tandis que ceux de l' ASM restent au stade et vont faire un entraînement.Selon le, qui cite une source anonyme des services de sécurité, cette attaque était ciblée. Les explosifs étaient disposés dans une haie sur le chemin.Le témoignage de Roman Bürki , le gardien du BvB, dans: «Le message du soutien du FC Bayern Munich Rappel : faites tourner.La police de Dortmund considère que cette attaque était sérieuse.Selon le, la police aurait trouvé quelque chose de suspect à l'hôtel où se trouvaient les joueurs, mais refuse d'en dire plus pour le moment.La police va tenir une conférence de presse à 23h.Selon Sky, Marc Bartra est sorti de l'hôpital et est rentré chez lui.C'est beau, la solidarité.La conférence de presse de la police commence enfin.Le chef de la police de Dortmund débute sa conférence en retraçant les événements de la soirée, et parle d' «» .Le chef de la police remercie les supporters qui étaient au stade pour leur calme, ainsi que le Borussia Dortmund et les forces en présence pour leur gestion de la situation.La sécurité sera renforcée en vue du match de demain.Le porte-parole du BvB est revenu sur la blessure de Bartra. Visiblement, le joueur se fait actuellement opérer. Il a un radius cassé.Une lettre aurait été trouvée sur place. Les enquêteurs vérifient son authenticité.Un quatrième engin explosif a été découvert par la police. Engin qui n'a pas explosé.Fin de la conférence de presse. Quelle soirée de m... . Heureusement, les images de la solidarité entre supporters nous ont réchauffé le cœur.