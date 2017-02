Exeter, l'équipe la plus intello d'Angleterre

0

JD

Pas besoin de se limiter au bac pour être un joueur intelligent. Un diplôme universitaire convient aussi bien.Et les joueurs de l'équipe d'Exeter City en savent quelque chose. Rien que dans l'équipe première de ce club de League Two (D4 anglaise), onze d'entre eux sont titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou sont inscrits régulièrement à l'université ouverte du coin. Physique, maths, STAPS... les exemples ne manquent pas et la barre est fixée très haut. En tout cas, leur formation ne les empêche pas d'être efficaces sur le terrain. Exeter est actuellement quatrième de League Two et invaincu depuis douze rencontres., confie Paul Tisdale, l'entraîneur, dans les colonnes du» . Mais pour les joueurs, cultiver son esprit est aussi important que son jeu de jambes : «, explique l'un des gardiens,» .Une mentalité qui permet de sortir le footballeur professionnel de la case dans laquelle il est trop souvent enfermé. «, poursuit le gardien.» De quoi préparer efficacement l'après-carrière, qui connaît souvent un destin moins fortuné que celle de leurs homologues de Premier League. Geoffrey Jourdren connaît son prochain club.