EXCLU : 5€ offerts sans sortir la CB chez ZEbet !

5€ offerts sans dépôt jusqu'à vendredi minuit

Cette OFFRE EXCLU & INÉDITE

Comment obtenir vos 5€ ?

Transformez vos 5€ en 110€

Profitez aussi d'un bonus paris sportifs de 140€

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pour la toute première fois de son histoire, ZEbet offreEt pour cet événement, ZEbet a choisi RueDesJoueurs et son partenaire SoFoot pour diffuser l'offre (limitée à un usage par foyer)- vous donne le droit à 5€ sans avoir à sortir votre CB- est cumulable avec un bonus de 145€- est utilisable sur le France-Italie ou sur l'événement sportif de votre choix- Inscrivez-vous en utilisant le code "" dans la case "Code promo" située tout en bas de la rubrique 1 "Données personnelles"- Une fois arrivé à la rubrique 2 "Dépôt et Bonus", vous voyez une phrase sur fond bleu vous indiquant "Afin de bénéficier de votre freebet de 5€, faites nous parvenir vos documents, puis pour placer vos paris merci de saisir votre IBAN et fixer vos limites."- A partir de cette phrase, réalisez les 3 demandes en faisant un clic droit et "ouvrer le lien dans un nouvel onglet" sur respectivement les mots "documents", "IBAN" et "limites"- Dès la validation des documents (dans les 24h après réception des documents), le freebet de 5€ vous sera crédité (vous recevrez un mail vous signalant que votre compte est validé)ATTENTION, deux conditions existent pour retirer l'argent gagné avec ces 5€ :- Le freebet de 5€ devra être joué 3 fois sans conditions de cotes pour pouvoir être retiré- Le retrait du montant gagné n'est possible qu'après réalisation d'un 1er dépôt en argent réelCes 5€ offerts sans dépôt sont l'occasion de faire un énorme combiné sur les matchs amicaux internationaux de vendredi et samedi.Vous pouvez tenter ce combiné qui vous donne une cote à 21,78 :- Vous vous inscrivez chez ZEbet en cliquant sur l'image ci-dessous- Vous recevez vos 5€ sans avoir déposer- Vous les misez sur ce combiné et vous pouvez remporterEn plus,- Vous recevez d'abordpour tester le site- Vous pouvez profiter aussi d'uncomme indiqué ci-dessous- Faites un premier dépôt pour récupérer 15€- Réalisez un pari d'1€ minimum pour débloquer 20€ supplémentaires- Réalisez un nouveau pari de 1€ minimum pour obtenir encore 20€- Ensuite, réalisez 400€ de paris dans les 30 jours après avoir obtenu la 3e tranche du bonus pour recevoir 40€- Enfin, réalisez 500€ de paris dans les 30 jours après avoir obtenu la 4e tranche du bonus pour recevoir les derniers 50€