Evra va signer à Marseille

La Juventus Turin libère de ses 6 derniers mois de contrat Patrice #Evra ! Il arrive libre à l'#OM ! https://t.co/7B86sAhenv via @RMCSport — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) 25 janvier 2017

L'OM Champions Project commence à prendre forme. Après l'arrivée de Morgan Sanson la semaine dernière , l'OM va officialiser le renfort de sa seconde recrue du mercato. D'après les informations de, les dirigeants phocéens ont trouvé un accord avec Patrice Evra . L'international français, notamment courtisé par Crystal Palace , va s'engager pour un an et demi avec Marseille, à la suite de sa visite médicale. Le défenseur de trente-cinq ans arrive libre, puisqu'au préalable, la Juve l'a libéré de ses six derniers mois de contrat. Pour tonton Pat l'objectif est clair : retrouver du temps de jeu. Rudi Garcia pourra lui cesser d'aligner Karim Rekik ou Doria sur le côté gauche de sa défense.En espérant pour lui que ça se passe mieux que quand Lizarazu s'est pointé au Vélodrome en 2004...