Évra sur les tablettes de Crystal Palace

0

CP

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Patrice Évra pourrait bien revenir en Angleterre , mais pas là où l'attendait.De fait, à six mois de la fin de son contrat avec la Juventus , Patrice Évra semble plus que jamais sur le départ. Le week-end dernier, l'international français était même absent de la feuille de match, lors de la réception de Bologne en championnat. Jusqu'à présent, le joueur était pressenti pour rejoindre Valence, ou pour un retour chez les. Mais finalement, ce sera peut-être Crystal Palace qui raflera la mise.Selon les informations du, le club londonien, à la recherche d'un arrière gauche, aurait proposé un contrat de 18 mois à Tonton Pat. Une offre sur le long terme qui pourrait séduire le joueur de trente-cinq ans.Si cela ce confirme, le retour à Old Trafford sous les couleurs de Crystal Palace risque d'être un peu spécial.