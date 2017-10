Evra s'entraîne à la salle avec Anelka

8

JB

Comme il le fait régulièrement pour le plus grand plaisir des internets - et la plus grande tristesse des habitués du Vélodrome - Patrice Evra a publié une nouvelle vidéo hier dans laquelle il montre ses exploits réalisés à la salle.On y voit notamment l'anciendévelopper sesau kick-boxing.Jusqu'ici, rien d'anormal. Sauf que celui qui coache Tonton Pat' dans la séquence n'est autre que Nicolas Anelka , le vrai, l'unique. Et ce dernier semble être bien calé sur la discipline.Les deux en profitent peut-être pour bosser sur le film tant attendu