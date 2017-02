Évra/Liza, même combat ?

L'arrivée de Patrice Évra à Marseille rappelle en plusieurs points celle de Bixente Lizarazu en 2004. Et si le début de l'histoire comporte des similitudes, prions pour que la suite se déroule différemment. En effet, le séjour marseillais de Liza avait rapidement viré au cauchemar.

0

Des débuts réussis

La faute à tout le monde

Arracher la tête de Troussier

Par Alexandre Doskov

Propos de Frédéric Déhu et de Laurent Batlles recueillis par AD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Souleymane qui ? Les fans de Diawara ont eu beau répéter et répéter qu'on ne touchait pas au numéro 21 comme ça, Patrice Évra n'en avait rien à faire et a éhontément demandé à ce qu'on le floque sur son tout nouveau maillot de l'OM. Tout sourire face aux journalistes, Patoche s'en était donné à cœur joie en agitant sa tunique flambant neuve. La conclusion des pérégrinations hivernales de l'ancien capitaine de l'équipe de France , qui était quasiment sûr de quitter la Juventus où il ne jouait plus beaucoup, mais sans qu'on sache où il allait atterrir, et qui a surpris son monde en débarquant sur le Vieux-Port. Une équipe marseillaise ambitieuse, un mercato très actif, et un latéral gauche de trente-cinq ans à la carrière internationale longue comme le bras et au palmarès de cador qui signe à l'OM, une équation loin d'être inédite. Il suffit d'ouvrir des boîtes à archives pas si poussiéreuses pour se remémorer du cas Bixente Lizarazu , et de son arrivée à Marseille à l'été 2004, alors que le club olympien sortait d'une finale de Coupe de l'UEFA. Et en ce temps-là, Marseille était riche des millions de la vente de Pogba, comme Marseille est riche aujourd'hui de ceux de MC Court. Parti pour écrire les dernières pages de sa carrière dans le 13, arrivé en même temps que son pote champion du monde Fabien Barthez , Liza aurait dû être l'une des pierres angulaires du système de José Anigo et les dirigeants marseillais attendaient beaucoup de ce joueur d'expérience, dont le physique à toute épreuve devait lui permettre de rester compétitif malgré son âge.Si on s'arrête là, l'analogie entre Patrice Évra et Bixente Lizarazu est plutôt flatteuse. Tonton Évra n'a pas autant travaillé les pecs que Bixente et est donc moins attendu sur le plan physique, mais pour le reste, la recherche d'expérience de la part du club, le souhait d'une équipe ambitieuse de la part du joueur, le compte est bon. En revanche, personne à part ses pires ennemis ne souhaite à Évra de vivre une expérience marseillaise similaire au désastre qu'a été le séjour de Lizarazu à l'OM. Ses coéquipiers de l'époque se souviennent pourtant de débuts des plus sereins, et Frédéric Déhu refait le film plus de dix ans après les faits : «» Même son de cloche chez Laurent Batlles , qui se rappelle des premières semaines paisibles : «» Les déclarations pleines de bonnes intentions, Patrice Évra aussi les a multipliées lors de sa présentation, en jurant à tout-va qu'il avait les crocs et qu'il était à Marseille pour bâtir quelque chose : «Depuis son premier match costaud contre Montpellier, Évra a eu un peu plus de mal à trouver son rythme, mais il est encore trop tôt pour juger de sa réussite ou non à Marseille. Mais du côté de Liza, en 2004, on n'a mis que très peu de temps à comprendre que la greffe ne prendrait pas. Au-delà du cas personnel de Bixente, Marseille s'est vite embourbé dans une saison de galère avec changements de coachs incessants à la clé, jusqu'à ce que Troussier ne reprenne l'équipe en main en novembre. «» , juge Batlles, même si Fred Déhu n'hésite pas à charger un peu la barque de Lizarazu : «» Troussier, nouveau coach aux méthodes de gros dur, veut marquer son territoire et fout Lizarazu sur le banc sans hésiter, ce qui met l'ancien Bleu dans une colère noire. Rapidement, les rumeurs parlent d'une tension impressionnante entre les deux hommes, même si ni Batlles ni Déhu ne confirment : «» , assure le premier. «» , promet le second.Et pourtant, encore en janvier dernier sur le plateau de, Lizarazu revenait sur sa pige marseillaise en rageant : «» Loin des relations prétendument apaisées évoquées par Déhu et Batlles. Patrice Évra va-t-il finir par étriper Rudi Garcia en quelques mois ? En attendant que le drame arrive ou non, Marseille est concentré pour ne pas reproduire les erreurs du début de saison 2004-2005, à savoir mal négocier le départ du joueur majeur qu'était Didier Drogba en recrutant trop et pas intelligemment. «, analyse Batlles.» Pour Liza, l'aventure marseillaise s'arrête au bout de six mois, avant qu'il ne remonte dans un avion pour Munich. Déhu est à la barre : «» Toujours mieux que d'avoir sauté sur Troussier pour le décapiter.