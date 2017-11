Évra, fidèle à lui-même

Patrice Évra et l'OM, c'est fini. Ce qui pourrait signifier la fin de carrière du joueur sur l'image de son coup de sang à Guimarães en Ligue Europe. Triste et pathétique fin ? Pas forcément si l'on considère qu'elle donne encore plus d'épaisseur au personnage de Tonton Pat.



Pour la beauté du geste

Sauf qu'en quittant la scène sur high kick au plus téméraire de ses détracteurs, le latéral gauche a été on ne peut plus fidèle à lui-même : orgueilleux à l'extrême, quitte à nager dans l'arrogance, couillu comme pas deux, quitte à basculer dans la folie furieuse, et finalement bon dans ce qu'il fait.



Mais au fait, elle sert à quoi, la bombe de froid ?

Car personne, pas même un haut gradé de karaté ou de taekwondo, ne pourra nier la qualité technique du coup de pied de Patrice Évra. Une jambe d'appui assurant l'équilibre, la hanche parfaitement engagée pour permettre un vrai bon impact avec la patte gauche, et une précision chirurgicale seulement sabotée par un bras qui a pris le choc. Sans ça, Tonton Pat aurait même réussi un KO digne d'une soirée Muay Thaï à Paris-Bercy.

Joue-la comme Zizou

Avec son coup de pied, le nouvel ex-Marseillais a peut-être tiré sa révérence à la Zidane. Certes, l'entraîneur du Real Madrid l'avait fait en finale de Mondial, ce qui est autrement plus classe, et contre un ennemi en puissance parfaitement identifié,



Patrice Évra, vie et mort d’un ego

En clair, Patrice Évra n'a toujours eu que faire de l'opinion des autres, bien moins importante que la sienne sur lui-même. À Guimarães, le latéral gauche n'a donc pas cherché à plaire quand il a fait basculer son poids vers la droite pour fracasser la tête d'un supporter insultant. Il a juste été lui-même, défendu la fierté qui l'avait si bien servi pendant toute sa carrière. Et ce geste, s'il est qualifié de honteux aujourd'hui, pourrait avec le temps être la preuve absolue de l'honnêteté du plus mal aimé des joueurs français. D'ailleurs, il aurait accepté de quitter l'OM sans aucune compensation, preuve qu'il assume et admet, même si jamais on ne l'entendra s'excuser. Du Patrice Évra dans le geste et dans le texte, à qui on aurait envie de conseiller de ne pas rebondir dans un pays exotique ni de chercher à se faire pardonner. Par rapport au joueur qu'il a été, cette fin revêt une forme de beauté.



Par Nicolas Jucha