Évra fête son anniversaire sur du Brown

HAPPY BIRTHDAY to myself 🐼😂👌🎉🎁🎊I swear it's too much in one minute video😭😭😭 you just have to repost the video in your account to wish me a happy birthday 😂😂😂mooooove your shoulder moooove😱😱😂😂😂😂 don't try to do this in your car it's really dangerous☠️😅😅😳😭i can't breathe because I'm too excited of happiness 💣💣💣I need some fresh air 😰😰😰😭😭😭😭#ilovethisgame#happybirthday#mornings#monday#goodvibes#positivevibes#enjoylife#energy#crazy#madness#itsover#car#jamesbrown#ifeelgood#marsala#nice#monaco#manchesterunited#juventus#marseille#beapanda Une publication partagée par Patrice Evra (@patrice.evra) le 14 Mai 2017 à 22h36 PDT

FC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En ce 15 mai 2017, jour du 36e anniversaire de Patrice Évra, on pouvait s'attendre à une petite vidéo.Et on l'a eue. Pour fêter l'événement, le latéral gauche de l' Olympique de Marseille habitué des vidéos où il se met en scène a tapé la chansonnette surde James Brown. Déchaîné, l'international français s'est amusé dans sa voiture, sortant par le toit pour revenir par la portière conducteur. L'objectif ? Aucune idée.Par contre, le rire, c'est un non définitif. Il n'y a qu'un seul Marcel Desailly.