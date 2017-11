Évra déraille à Guimarães

521

Cette fois, Patrice Évra est définitivement en roue libre et un peu plus dans l'histoire : jeudi soir, l'ancien international français est devenu le premier joueur de l'histoire de la Ligue Europa à se faire expulser avant le coup d'envoi. La raison ? Unqui ferait saliver les concepteurs de chez Namco envoyé dans la tête d'un supporter marseillais présent à Guimarães Visé par des insultes pendant tout l'échauffement, Évra a fini par avoir une grosse embrouille avec ses propres supporters et a donc complètement déraillé avant de rentrer aux vestiaires, encadré par Dória et Rolando