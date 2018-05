Évra clame son amour pour l'OM et revient sur son high kick

67

Il ne faut pas oublier une chose : si l'OM est en finale de Ligue Europa, c'est aussi grâce à Patrice Évra, qui a marqué de son empreinte cette épopée et la tronche d'un supporter marseillais.Comme chaque lundi, Tonton Pat' a fait une petite vidéo, et hier, actualité oblige, elle a été dédiée à l' Olympique de Marseille . Dans un premier temps, Évra déclare sa flamme au club phocéen : «"Pat, l’objectif est de finir dans les cinq premiers pour être qualifiés pour la Ligue Europa."Le latéral gauche revient aussi sur ce fameux high-kick envoyé à Guimarães dans la face d'un fan de l'OM un peu trop insolent : «Bonne nouvelle, Évra a toujours la pêche et le melon. On n'est plus très loin des cinq fruits et légumes par jour.