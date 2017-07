Everton offre 50 millions pour Sigurðsson

1

Sigurðsson plus cher que le PIB de l'Islande ?Les excès continuent en Premier League. Après avoir claqué plus de cent millions d'euros depuis le début du mercato, Everton a encore faim. Selon les informations du, lesauraient formulé une offre d'environ 45 millions d'euros (plus 5 millions de bonus) pour arracher Gylfi Sigurðsson à Swansea. Une offre colossale, mais refusée par lesqui demandent 55 millions d'euros pour lâcher le milieu offensif islandais. Les discussions devraient néanmoins continuer entre les deux clubs.Auteur d'une saison à onze pions l'an passé, Sigurðsson impressionne depuis son retour, il y a trois ans, en terres galloises.Gylfi, une idée de génie ?