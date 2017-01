Everton mise treize millions d'euros sur un jeune espoir

0

CP

Régulièrement sélectionné avec les U20 anglais, Ademola Lookman est un des grands espoirs du football britannique.À seulement dix-neuf ans, Lookman est parvenu à se faire une place dans l'attaque de Charlton. Le tout sans véritablement flamber, puisque cette saison, il a inscrit seulement cinq buts en vingt et un matchs de D3 anglaise. Après un an et demi à Charlton, l'attaquant vient donc d'être recruté par Everton pour près de treize millions d'euros (onze millions de livres) et devrait bientôt découvrir la Premier League. .T'as le look,