Everton commercialise par erreur un T-shirt avec des supporters de Liverpool

29

Everton are selling T-shirts using an old picture of Liverpool fans on the front. Kinel. pic.twitter.com/nGygQqcnru — Joe Spencer (@joespencer2008) 26 décembre 2017

JB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La boulette. Liverpool , il faut choisir son camp entreet. Enfin en théorie, parce que du côté d' Everton , on ne semble pas trop rigoureux là-dessus. Mardi, Internet s'est enflammé au sujet d'un T-shirt, disponible sur le site officiel d'Everton, censé représenter des habitués de Goodison Park. L'image est belle, mais l'envers du décor est un peu plus comique.Car en réalité, cette image – en noir et blanc – aurait été prise dans le Kop d'Anfield, en 1969, et représenterait donc des supporters du LFC. Le produit a logiquement été retiré de la boutique en ligne. L'humiliation a même été retweetée par Jamie Carragher, le supporter d' Everton devenu légende des Reds Everton avait presque bon : l'équipe a bien joué à Anfield à ses débuts, avant de s'installer un kilomètre plus au nord. Il s'est juste trompé d'un siècle.