Everton assure le minimun face à Watford

Everton 1-0 Watford

Ce vendredi, au Goodison Park, on ne peut pas dire que l'enjeu était monstrueux entre descertains de terminer au pire à la septième place et donc de disputer la Ligue Europa la saison prochaine et une équipe de Watford assurée de son maintien.Et très vite, cela s'est ressenti sur la pelouse. En effet, les deux équipes sont plutôt peinardes, les prises de risque minimales, bref un match de fin de saison plutôt calme. Pour autant, Everton fait respecter la hiérarchie et se montre plus entreprenant à l'image de Ross Barkley . Au retour des vestiaires, le milieu de terrain parvient même à débloquer la situation. Tout seul, comme un grand. Pas attaqué, Barlkey remonte le terrain, plein axe, avant de déclencher une belle frappe du droit aux vingt-cinq mètres qui ne laisse aucune chance à Gomes.Un seul but, donc, largement suffisant pour Everton qui empoche sa dix-septième victoire de la saison et revient à quatre points de Manchester United . Mais avec deux matchs en plus.