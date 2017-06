Ever Banega va signer chez les Tigres

TP

Le Mexique devient un pays qui compte pendant le mercato.Selon Ever Banega devrait rejoindre les Tigres de Monterrey dans les prochains jours. Le transfert devrait être officialisé dans quelques heures. Cela fait plusieurs jours que des rumeurs insistantes envoyaient le milieu de terrain argentin au Mexique . Laparle d'un accord entre l' Inter et le club de Dédé Gignac sur un montant de quinze millions de dollars (un peu plus de 13 millions d'euros). Banega joue en Europe depuis 2008. Il est passé par Valence, l' Atlético Madrid et Séville avant de rejoindre l' Inter . Voulu un temps par l'OM, il aura finalement fait un autre choix.Le feu Ever.