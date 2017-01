Eva Longoria enrôlée par la FIFA

0

AD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Tuile parmi les tuiles après une année de scandales et de faits divers poisseux, la FIFA a perdu le Ballon d'or.Adieu la cérémonie, le glamour, les vedettes habillées comme aux Oscars, et les mannequins à la notoriété mondiale pour animer le show. Mais à la FIFA, on est pas du genre à baisser les bras, et les patrons du foot mondial sont bien décidés à avoir leur remise de prix coute que coute. Au revoir le Ballon d'or, faites place à The Best, nouvelle trouvaille des gars de Gianni Infantino, cérémonie au cours de laquelle seront remis plusieurs prix, du genre meilleur joueur, meilleur entraîneur, équipe type de l'année, le tout pour le foot masculin et féminin. Et pour présenter la chose, la FIFA a réussi à s'offrir les service de Eva Longoria, ancienne pro du basket quand elle était dans les bras de Tony Parker, qui va donc se mettre au football.Rendez-vous lundi prochain à Zurich pour admirer Eva serrer la pince de Cricri.